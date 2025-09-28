Mach’s noch einmal: Titel Nr.2 für Andreas Kofler

Der Österreicher schaffte die Titelverteidigung in der IDM Supersport. Nach einem harten Kampf mit Dirk Geiger über die gesamte Saison reichte dem Yamaha-Pilot ein dritter Platz für den Gesamtsieg.

Nach dem Qualifying-Sturz war die Verkleidung kaputt, die Lenkerstummel krumm und trotzdem ist Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) auf die Pole Position gefahren. Diese Position münzte der Österreicher im ersten Rennen der IDM Supersport auf dem Hockenheimring in einen Sieg um. Damit war er der Titelverteidigung wieder ein Stück näher gerückt. Bis ins Ziel fehlten ihm noch fünf Punkte.

Blin (Ducati) muckt auf

Der 21-jährige Yamaha-Fahrer legte am späten Samstagnachmittag die Basis für den zweiten Meistertitel. 20 Punkte trennen ihn nun in der Gesamtwertung von seinem größten Konkurrenten Dirk Geiger (MCA Racing) auf der Honda. Das Polster tat gut, war aber keine Versicherung.

Kofler führte das erste Rennen sofort an. Daniel Blin (AF Racing) blieb auf Tuchfühlung. Beide machten Fehler, aber Blin gelang es trotzdem nicht, die Spitze zu übernehmen. Geiger biss sich an der dritten Position wiederum die Zähne am Polen und dessen Ducati vergeblich aus. Dabei war es für ihn bitter nötig Plätze gutzumachen, um seine Titelchancen zu wahren.

Schnellste Runde mit abgefahrenen Reifen

Blin interessierte das herzlich wenig. Der Ducati-Fahrer hatte mit dem Titelkampf überhaupt nichts zu tun, musste keine Rücksicht nehmen und konnte machen, was er wollte. Und er wollte unbedingt gewinnen. Er war verdammt spät auf der Bremse, als er Geigers Ambitionen zum Überholen erkannte. Aber Geiger musste irgendwie vorbei und schaffte es schließlich doch noch. Der Mannheimer fuhr in der letzten Runde die schnellste Zeit des Rennens und das mit gebrauchten Reifen. Überschaubare 0,085 Sekunden trennten ihn im Ziel nur noch von Kofler, der für den Sieg die volle Punktzahl kassierte. Auch wenn Kofler dadurch 20 Punkte mehr hatte als Geiger, war die Titelentscheidung noch offen.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Andreas KOFLER (A), Yamaha

2. Dirk GEIGER (D), Honda

3. Daniel BLIN (PL), Ducati

4. Luca DE VLEESCHAUWER (B), Ducati

5. Lennox LEHMANN (D), Yamaha

6. Marcel BRENNER (CHE), Ducati

7. Marvin SIEBDRATH (D), Yamaha

8. Thomas GRADINGER (A), Yamaha

9. Štěpán ZUDA (CZ), Ducati

10.Luca GÖTTLICHER (D), Kawasaki

11.Dylan CZARKOWSKI (NL), Yamaha

12.Till Benedikt BELCZYKOWSKI (D), MV Agusta

13.Ruben BIJMAN (NL), Honda

14.Thomas EDER (D), Yamaha

15.Luca HAILFINGER (D), Ducati

Erneut die Krone aufgesetzt

Der dritte Platz im Sonntagsrennen reichte Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) für die erfolgreiche Titelverteidigung. Der Österreicher hatte wie immer einen Top-Start, doch aus der ersten Runde kam Dirk Geiger (MCA Racing) in Führung liegend zurück. Nach dem dritten Umlauf lief es wie am Schnürchen in einer Reihe mit Dirk Geiger, Andreas Kofler, Daniel Blin (AF Racing), Štepán Zuda (Eder Racing), Thomas Gradinger (Eder Racing), Luca de Vleeschauwer (Track and Trades Wixx Racing) und Lennox Lehmann (Apreco Ten Kate Yamaha Racing).

Geiger blieb nur die Flucht nach vorne, um im Falle des Falles doch noch den Meistertitel für Honda holen zu können. Aber Kofler leistete sich auf seiner Yamaha YZF-R6 keinen Patzer, sondern war ungefährdet im Verwaltungsmodus unterwegs. Nach vorn und hinten war Platz, als er den drängelnden Daniel Blin vorbeigelassen hatte. Dem Ducati-Fahrer aus Polen kam es in erster Linie auf Einzelergebnisse an, denn mit dem Titel hatte er nichts zu tun. Die Saison mit einem Sieg zu krönen, das war sein Ziel. Richtig näher kam er dem Führenden Geiger aber nie.

Als Kofler nach 15 Runden als Dritter über die Ziellinie raste, fiel deutlich sichtbar viel Ballast von seinen Schultern, obwohl er das im Vorfeld nie zugegeben hätte. Mit elf Punkten Vorsprung hatte er zum zweiten Mal den Meistertitel in der Supersport-Klasse gewonnen.

Lokalmatador Dirk Geiger erreichte so viele Siege wie kein anderer Fahrer in der IDM Supersport. Er gewann bei beiden Oschersleben-Events einen Lauf, auf dem Nürburgring und in Hockenheim. In Schleiz räumte er gleich doppelt die volle Punktzahl ab. Er geht als Vize in die Supersport-Geschichte ein.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Dirk GEIGER (D), Honda

2. Daniel BLIN (PL), Ducati

3. Andreas KOFLER (A), Yamaha

4. Luca DE VLEESCHAUWER (B), Ducati

5. Lennox LEHMANN (D), Yamaha

6. Štěpán ZUDA (CZ), Yamaha

7. Marvin SIEBDRATH (D), Yamaha

8. Marcel BRENNER (CH), Ducati

9. Luca GÖTTLICHER (D), Kawasaki

10.Richard IRMSCHER (D), Honda

11.Thomas GRADINGER (A), Yamaha

12.Ruben BIJMAN (NL), Honda

13.Dylan CZARKOWSKI (NL), Yamaha

14.Damien RAEMY (CH), Yamaha

15.Marvin KREIMES (D), Ducati