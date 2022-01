Auch Paul Miller Racing wechselt auf den BMW M4 GT3

So will Paul Miller Racing den BMW M4 GT3 bekleben

Nächster Erfolg für das Kundensportprogramm von BMW. Mit Paul Miller Racing wird ein weiterer hochkarätiger Rennstall den M4 GT3 einsetzen und in der amerikanischen IMSA starten. 24h Daytona werden jedoch ausgelassen.

Der BMW M4 GT3 verkauft sich wie geschnitten Brot: Nun hat auch Paul Miller Racing bekannt gegeben, den neuen GT3-Boliden aus München einzusetzen. Das Team wird in der amerikanischen IMSA-Serie an den Start gehen. «Wir freuen uns, diese neue Herausforderung mit BMW anzugehen. Als jemand, der seit über 20 Jahren eng mit BMW als Händler verbunden ist, habe ich die Leistung ihrer Straßenautos aus erster Hand und ihren Erfolg im Wettbewerb gesehen. Wir freuen uns daher, uns ihnen auch auf der Motorsportseite anzuschließen», erklärt Teambesitzer Paul Miller.

Den Wagen werden Madison Snow und Bryan Sellers pilotieren, die bereits in der Vergangenheit für das Team gefahren sind. Paul Miller Racing wird jedoch noch nicht bei den 24h von Daytona antreten können. Da noch kein Fahrzeug zur Verfügung steht, muss der Start der IMSA-Saison ausgelassen werden. Das Debüt soll dann im März bei den 12h Sebring erfolgen.

«Ursprünglich sollten wir das Auto erst im April erhalten», so Miller weiter. «Aber das Team von BMW M Motorsport hat großartige Arbeit geleistet, um sicherzustellen, dass wir in dieser Saison ab Sebring an den Start gehen können.» Paul Miller Racing hatte in den letzten sechs Saisons den Lamborghini Huracán GT3 eingesetzt.

Nachdem der M6 GT3 nicht der ultimative Verkaufsschlager war, sieht es danach aus, dass der Nachfolger M4 GT3 recht oft auf den Rennstrecken zu sehen sein wird. Die ersten Auslieferungen des für 2022 neuen Renners haben bereits begonnen. Das aus dem ADAC GT Masters bekannte Schubert Motorsport und ST Racing haben ihre Boliden im letzten Monat in München abgeholt. Auch Walkenhorst Motorsport hat bereits einen M4 GT3 in der Garage stehen. RLL und Turner Motorsport aus Nordamerika werden mit dem M4 GT3 bei den 24h Daytona antreten.