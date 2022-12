24h Daytona: Josef Newgarden und McLaughlin im LMP2

Die beiden IndyCar-Stars Josef Newgarden und Scott McLaughlin werden 2023 an den 24 Stunden von Daytona teilnehmen und einen Oreca 07 aus der LMP2-Klasse fahren. Für beide ist es das Debüt beim IMSA-Klassiker.

Spektakulärer Zugang für die 24 Stunden von Daytona 2023, die am Wochenende des 28./29. Januar stattfinden sollen. Denn auch Josef Newgarden und Scott McLaughlin werden beim IMSA-Saisonauftakt in Ostflorida antreten. Sie teilen sich einen Oreca 07 von Tower Motorsports gemeinsam mit Teambesitzer John Farano und Nachwuchsstar Kyffin Simpson. Sowohl Newgarden als auch McLaughlin haben zuvor noch kein Rennen in einem Sport-Prototypen bestritten.

«Ich bin noch nie zuvor einen Prototypen gefahren», erklärt McLaughlin. «Der einzige Grund, warum ich das mache, ist, dass ich dieses Rennen noch nie zuvor gefahren bin, aber ich versuche, mein Rennportfolio zu erweitern. Die 24h Daytona, Sebring und das Petit Le Mans - das sind drei Events in Amerika, die ich allesamt unbedingt einmal machen möchte.»

McLaughlin hat dreimal die australische Supercars-Meisterschaft gewonnen, bevor er 2021 zu Penske in die IndyCar-Serie wechselte. Dort gewann er bereits vier Rennen und wurde in dieser Saison Vierter in der Gesamtwertung. Auch Josef Newgarden ist aus der IndyCar bekannt. Im amerikanischen Formel-Championat holte er bereits zwei Titel. Genauso wie McLaughlin fährt er dort aktuell für das Team Penske.

«Es gibt viele Variablen, mit denen wir nicht vertraut sind. Sowohl Scott als auch ich werden bis zu einem gewissen Grad auf Speed kommen müssen», so Newgarden. «Aber ich glaube an unseren Ansatz und unsere Fähigkeiten. Ich kenne Scott sehr gut und ich weiß genau, wozu er fähig ist.»

Das Team Penske wird bekanntlich 2023 auch mit zwei Porsche 963 in der IMSA-Serie antreten. Natürlich haben die beiden Sportwagen-Neulinge auch dieses Projekt im Blick. «Ich werde vielleicht nie ein Teil davon sein und mir wurde nichts versprochen - ich denke, dasselbe gilt für Josef», meint McLaughlin. «Aber ich möchte meinen Lebenslauf erweitern, indem ich beweise, dass ich dieses Rennen gefahren bin. Und wenn Penske dann auf mich zukommt und das Team fragt, ob ich den Porsche fahren würde - Natürlich würde ich das gerne machen. Aber letztendlich konzentriert sich der Einsatz dieses Jahr nur auf Tower Motorsports.»