24h Daytona: Kevin Magnussen mit Vater Jan im Porsche

Kevin Magnussen 2022 in Daytona

Formel-1-Pilot Kevin Magnussen wird beim Saisonauftakt der IMSA-Serie in Daytona antreten. Er teilt sich einen brandneuen Porsche 911 GT3 R von MDK Motorsports mit seinem Vater Jan Magnussen und Mark Kvamme.

Die Formel 1 befindet sich gerade in der Winterpause. Für Haas-Pilot Kevin Magnussen ist das jedoch kein Grund, die Hände vom Renn-Lenkrad zu lassen. An diesem Wochenende bestreitet der Däne die 12h Gulf (das Saisonfinale der Intercontinental GT Challenge) in einem Ferrari 488 GT3 von MDK Motorsports. Seine beiden Teamkollegen sind sein Vater Jan Magnussen sowie Teambesitzer Mark Kvamme.

Doch damit nicht genug: Denn das genannte Trio wird (zusammen mit einem noch unbekannten vierten Fahrer) auch bei den 24h von Daytona 2023 antreten. Das ist der Saisonauftakt der amerikanischen IMSA-Serie, der auf das Wochenende des 28./29. Januar 2023 terminiert ist. Der Einsatz läuft erneut über MDK Motorsports und wird in der GTD-Klasse stattfinden. Gefahren wird jedoch kein Ferrari, sondern in einem Porsche 911 GT3 R. Dabei handelt es sich sogar um das ganz neue Modell auf Basis des 992.

MDK Motorsports wird 2023 nicht nur in Daytona starten, sondern den kompletten IMSA Michelin Endurance Cup bestreiten. Der beinhaltet neben Daytona auch die 12h Sebring, die 6h Watkins Glen und das Petit Le Mans. Vater Jan Magnussen soll für alle vier Rennen gesetzt sein. Er ist im Sportwagensport schon seit vielen Jahren fest verankert und war lange Zeit Werksfahrer von Corvette. Zwischen 1999 und 2021 hat er beispielsweise auch 22 Mal an den 24h von Le Mans teilgenommen.

Aber auch Kevin Magnussen ist im Sportwagen-Sport kein Unbekannter. 2021 bestritt er die IMSA-Serie im Cadillac DPi von Chip Ganassi Racing - genauso wie 2022 die 24h Daytona. Danach kehrte er in die Formel 1 zurück. Mit Vater Jan Magnussen hat Kevin bereits schon einmal ein 24h Rennen bestritten. Das waren die 24h Le Mans 2021 in einem Oreca 07 in der LMP2-Klasse.