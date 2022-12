Romain Grosjean wird 2023 Werksfahrer bei Lamborghini

Der ehemalige Formel-1-Pilot Romain Grosjean schließt sich Lamborghini an und erhält den Status des Werksfahrers. Erster Renneinsatz wird bei den 24h Daytona sein. Zudem ist er Teil im Entwicklungsprogramm für den LMDh.

Lamborghini hat eine spektakuläre Verpflichtung bekannt gegeben. So wird Romain Grosjean Werksfahrer beim Hersteller aus Sant’Agata Bolognese. In diesem Zusammenhang wird er in die Entwicklung des Lamborghini-LMDh mit eingebunden. Doch bevor der Prototyp 2024 das Debüt gibt, wird Grosjean bereits 2023 Rennen für Lamborghini fahren - und zwar im Huracán GT3 EVO2. So startet er beispielsweise bei den anstehenden 24 Stunden von Daytona gemeinsam mit den Werksfahrerkollegen Andrea Caldarelli und Mirko Bortolotti. Das genaue Rennprogramm von Grosjean für 2023 wird Lamborghini zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.

«Zunächst einmal ist es eine Ehre, mich Lamborghini anzuschließen. Es ist so eine ikonische Marke für alle, die Autos lieben. Dazu zählen auch meine Kinder und ich. Obendrein freue ich mich besonders auf zwei Dinge: Einerseits den Start in Daytona mit dem GT3, der dort bereits sehr erfolgreich war. Andererseits freue ich mich auf die Entwicklung des neuen LMDh im weiteren Verlauf des Jahres. Es ist ein wunderschönes Auto, das ich glücklicherweise bereits sehen konnte, und ein unfassbares Projekt im Langstreckensport. All die Konstrukteure, die derzeit einsteigen, werden diese Kategorie besonders spannend machen. Ich hoffe, dass wir mit einer so erfolgreichen Marke wie Lamborghini in Zukunft gut abschneiden werden», erklärt Grosjean.

Grosjean ist vor allem aus der Formel 1 bekannt. In der Königsklasse holte er zehn Podestplätze. 2021 wechselte er in die US-amerikanische IndyCar-Serie. Auch im GT-Sport war er schon unterwegs. 2010 startete er in einem Ford GT bei den 24h von Le Mans. Im gleichen Jahr bestritt er auch die FIA GT1 World Championship.

«Wir sind sehr stolz, Romain Grosjean in der Lamborghini-Familie willkommen zu heißen und gemeinsam mit ihm diese neue, aufregende Phase in der Geschichte der Squadra Corse zu begehen», so Lamborghini-Motorsportchef Giorgio Sanna. «Als Fahrer besitzt er einen riesigen, langjährigen Erfahrungsschatz in verschiedenen Kategorien. Damit wird er sowohl unser GT3-Programm als auch die Entwicklung unseres LMDh-Fahrzeugs in erheblichem Maße bereichern können, was noch viel wichtiger ist. Ich freue mich darauf, Romain in Daytona auf der Strecke zu sehen, was hoffentlich den Beginn einer sehr erfolgreichen Partnerschaft darstellen wird.»