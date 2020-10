So gibt es die 24 Stunden von Spa 2020 im Livestream

Die 24h von Spa-Francorchamps sind das alljährliche Highlight der GT3-Szene. 56 Autos nehmen am Klassiker in den Ardennen teil. Und natürlich kann das Rennen im Livestream über Internet verfolgt werden.

Gleich geht es los: Die 72. Ausgabe der 24 Stunden von Spa-Francorchamps verspricht wieder, ein echtes Motorsport-Fest zu werden. Trotz Coronakrise treten satte 56 Fahrzeuge in diesem Jahr beim Klassiker an. Sie teilen sich aber auch nur eine Streckenlänge von 7,004 Kilometern. Hoffentlich bleiben alle Teilnehmer von schweren Unfällen verschont. Mit GT3-Boliden von Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Honda, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind in Summe unglaubliche elf Marken mit dabei. Auf der Pole-Position steht der Mercedes-AMG GT3 von Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy und Felipe Fraga vom Mercedes-AMG Team AKKA ASP.

Start der 24 Stunden von Spa-Francorchamps ist 16:00 Uhr MESZ. (Bis gerade war noch 15:30 Uhr als Startzeit angedacht. Aufgrund eines Crashs bei einer Rahmenserie wird nun aber um eine halbe Stunde verschoben). Das Rennende wird am Sonntag somit gegen 15:00 Uhr MEZ zu erwarten sein. Hier darf man sich nicht täuschen lassen. Das Rennen geht trotzdem über die Dauer von 24 Stunden. In der Nacht auf Sonntag wird ja bekanntlich in Europa auf Winterzeit umgestellt. Selbstverständlich kann man sich auch wieder von zuhause aus mit der Rennaction versorgen.

Die 24h von Spa-Francorchamps werden natürlich im Internet übertragen. Auf der Website der Website der GT World Challenge existiert ein Live-Bereich. Dort wird zum jeweiligen Stream (je nach persönlicher Vorliebe mit englischem oder französischem Kommentar) verwiesen. An gleicher Steller wird ebenfalls ein Live-Timing angeboten, das kontinuierlich der Zwischenstand aktualisiert. Bei einem Feld von 56 Fahrzeugen ist es natürlich auch immer recht schwer, den Überblick zu behalten. Abhilfe schafft hier der sogenannte Spotter Guide, auf welchem alle teilnehmenden Boliden abgebildet und beschrieben sind.