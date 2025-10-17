Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Fremdschämen in den USA

Mercedes-AMG dominiert Geschehen in Indianapolis

Von Jonas Plümer
Mercedes-AMG dominiert das Pre-Qualifying
© SRO

Mercedes-AMG dominiert das Pre-Qualifying

Böse Zungen würden sagen, dass Mercedes-AMG die Konkurrenz unangespitzt in den Boden gehauen hat. Mercedes-AMG belegte im Pre-Qualifying der Indianapolis 8 Hour die ersten vier Positionen.
Die Bestzeit im Pre-Qualifying geht an den JMF Motorsports Mercedes-AMG GT3 von Michai Stephens, Mikael Grenier und Lucas Auer. Der Kanadier Grenier umrundete den Kurs in 1:23.265 Minuten.

Der australische Supercars-Star Chaz Mostert fuhr im 75 Express Mercedes-AMG auf den zweiten Rang. 0,126 Sekunden fehlten auf die Bestzeit.

Der Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3 von Lin Hodenius, Maxime Martin und Jules Gounon komplettiert die Top 3-Positionen.

Ergebnis Indianapolis 8 Hour Pre-Qualifying (Top 10):

1. Michai Stephens/Mikael Grenier/Lucas Auer - JMF Motorsports - Mercedes-AMG GT3
2. Chaz Mostert/Kenny Habul/Will Power – 75 Express – Mercedes-AMG GT3
3. Lin Hodenius/Maxime Martin/Jules Gounon – Lone Star Racing – Mercedes-AMG GT3
4. George Kurtz/Toby Sowery/Colin Braun - CrowdStrike by Riley - Mercedes-AMG GT3
5. Justin Rothberg/Patrick Gallagher/Robby Foley – Turner Motorsport – BMW M4 GT3
6. Scott Dollahite/Eric Powell/Stefano Gattuso - Dollahite Racing - Ford Mustang GT3
7. Varun Choksey/Bill Auberlen/Philipp Eng – Random Vandals Racing – BMW M4 GT3
8. Antares Au/Loek Hartog/Patric Niederhauser - Wright Motorsports - Porsche 911 GT3 R
9. Adrian D’Silva/Sven Müller/Ricardo Feller – Earl Bamber Motorsport – Porsche 911 GT3 R
10. Raffaele Marciello/Augusto Farfus/Al Faisal Al Zubair – WRT – BMW M4 GT3

