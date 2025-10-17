Mercedes-AMG mit Trainingsbestzeit im Saisonfinale
Jules Gounon fuhr im Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3 die schnellste Trainingsrunde
Mercedes-Bestzeit im ersten Training der Indianapolis 8 Hour, dem Saisonfinale der Intercontinental GT Challenge. Jules Gounon fuhr im Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3 die Bestzeit. Nachdem der in Andorra lebende Franzose erst am Donnerstagabend in Indianapolis eintraf, umrundete er den Kurs 1:23.215 Minuten. Gounon war zuvor bei zweitägigen Tests in Le Castellet. Das Fahrzeug teilt er sich mit Lin Hodenius und Maxime Martin.
Rang zwei sicherte sich Kelvin van der Linde im WRT BMW M4 GT3. Dem Südafrikaner fehlten 0,074 Sekunden auf die Bestzeit von Gounon.
Der Random Vandals Racing BMW M4 GT3 von Varun Choksey, Bill Auberlen und Philipp Eng komplettiert die Top 3.
Ergebnis Indianapolis 8 Hour Training (Top 10):
1. Lin Hodenius/Maxime Martin/Jules Gounon - Lone Star Racing - Mercedes-AMG GT3
2. Kelvin van der Linde/Charles Weerts/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3
3. Varun Choksey/Bill Auberlen/Philipp Eng - Random Vandals Racing - BMW M4 GT3
4. Raffaele Marciello/Augusto Farfus/Al Faisal Al Zubair - WRT - BMW M4 GT3
5. Chaz Mostert/Kenny Habul/Will Power - 75 Express - Mercedes-AMG GT3
6. Tom Kalender/Luca Stolz/Maro Engel - GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3
7. Dustin Blattner/Dennis Marschall/Alfred Renauer - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R
8. Justin Rothberg/Patrick Gallagher/Robby Foley - Turner Motorsport - BMW M4 GT3
9. Marcelo Hahn/Christian Hahn/Allam Khodair - AF Corse - Ferrari 296 GT3
10. Adrian D'Silva/Sven Müller/Ricardo Feller - Earl Bamber Motorsport - Porsche 911 GT3 R