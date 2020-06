Berg-Europameisterschaft: Julbach endgültig abgesagt

Nach dem Bergrennen Landshaag – St. Martin sah sich nun der Veranstalter des Bergrennens in Julbach ebenfalls gezwungen, wegen der Corona-Krise ihren Berg-Europameisterschaftslauf abzusagen.

Bereits Anfang April war klar, dass das Bergrennen Julbach nicht wie geplant am 20. und 21. Juni abgehalten werden kann. Wegen der grassierenden Coronavirus-Pandemie hatte die österreichische Bundesregierung ein Veranstaltungsverbot bis Ende Juni ausgesprochen, um die Fallzahlen der an Covid-19-Erkrankten so gut wie möglich in den Griff zu bekommen.

Damals hatten die Organisatoren noch die vage Hoffnung, dass ihre Veranstaltung zu retten sei. «Der MSC-Julbach prüft die Austragung des Rennens zu einem späteren Zeitpunkt, hierzu muss aber die Entwicklung der Covid-19-Situation abgewartet werden», ließ man die Rennfahrer und Fans in einer Aussendung wissen.

Jetzt musste der Veranstalter zur Kenntnis nehmen, dass eine Absage unumgänglich ist. «Nach Rücksprache mit Sponsoren, Verband und Behörden müssen wir mitteilen, dass die Austragung unter Einhaltung der Richtlinien nicht möglich ist. Leider ist ein weiteres Zuwarten auf mögliche Lockerungen aus organisatorischen und finanziellen Gründen nicht möglich.»

Weil auch schon das für Mitte April terminisierte Bergrennen Landshaag – St. Martin gestrichen werden musste, fallen nicht nur die beiden ersten Läufe zur Berg-Europameisterschaft aus, auch die österreichische Berg-ÖM 2020 ist damit hinfällig.