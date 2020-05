Rehm Race Days: Racing4Fun wieder europaweit möglich

Mit Rehm Race Days gibt es Ende Juni Action in Brünn

Nach ersten Veranstaltungen in Deutschland, sind ab Juni auch wieder Termine in europäischen Nachbarländern machbar. Rehm Race Days organisiert Ende Juni eine Trainings- und Rennveranstaltung auf der GP-Stecke in Brünn.

Die besonderen Umstände mit Covid-19 haben den diesjährigen Motorsportkalender kräftig durcheinandergebracht. Die Erfahrungen kürzlich durchgeführter Veranstaltungen der Trackdays-Szene in Deutschland haben erfreulicherweise gezeigt, dass sich mit der Einhaltung von umfangreichen Hygienekonzepten in Verbindung mit verantwortungsbewusstem Verhalten der Teilnehmer Renntrainings erfolgreich umsetzen lassen.

Die vielfachen Corona-Gegenmaßnahmen zeigen belastbare Erfolge und ermöglichen die Fortsetzung der Motorsportsaison auf Strecken in Europa. Rehm Race Days bietet vom 22. bis 24. Juni 2020 das bewährte Drei-Tages-Trainings- und Rennpaket auf dem beliebten Berg-und-Tal-Kurs im tschechischen Brünn an.

Die vorgegebenen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel in Form von begrenzten Plätzen innerhalb der Box, zugewiesenen Parzellen im Fahrerlager, 1-Personen-Begleitungsbegrenzung mit Namensnennung, Mundschutzpflicht in Gebäuden, minimalem Anmeldeaufwand und der Einhaltung des Mindestabstands bei der Fahrerbesprechung, werden vor Ort umgesetzt und laufend überwacht. Die vollständige Übersicht ist rechtzeitig unter www.rehmracedays.de einsehbar.