Keine Internationale Road Racing Championship 2020

Nachdem die Rennen in Hengelo, Imatra und Chimay wegen der Coronavirus-Pandemie gestrichen werden mussten, entschlossen sich die Organisatoren, die International Road Racing Championship (IRRC) abzusagen.

Der Terminkalender für die International Road Racing Championship (IRRC) umfasste zehn Läufe in fünf Rennen. Den Anfang sollte Mitte Mai Hengelo in den Niederlanden sein. Anfang Juli sollte Imatra (Finnland) folgen und am letzten Juli-Wochenende Chimay in Belgien. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie mussten alle drei Veranstaltungen gestrichen werden.

Jetzt ließ das Management der IRRC auf der offiziellen Homepage die Fahrer, Teams und Fans wissen, dass diese Saison die beliebte Meisterschaft nicht ausgefahren wird. «Leider müssen wir die IRRC Meisterschaft 2020 absagen. Die Nenngelder werden zurückbezahlt. Wir möchten, dass die IRRC trotzdem zusammenbleibt. Die Starterlisten bleiben bestehen.»

«Es besteht noch die Chance, die Events in Horice und Frohburg durchzuführen. Dort möchte sich die IRRC trotz Absage der Meisterschaft für Fans und Motorsportpresse präsentieren. Sollten die Rennen möglich sein, informiere ich Euch über weitere Einzelheiten. Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Veranstaltern in Horice und Frohburg», so IRRC-Mitorganisator Torsten Schmidt.

Weil heute der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring ebenfalls der Absage zum Opfer fiel, soll die 58. Ausgabe des Internationalen Frohburger Dreieckrennens wie ursprünglich geplant am 19. und 20. September über die Bühne gehen.

International Road Racing Championship - Termine 2020

09. und 10. Mai - Hengelo (Niederlande) - abgesagt

03., 04. und 05. Juli - Imatra (Finnland) - abgesagt

24., 25. und 26. Juli - Chimay (Belgien) - abgesagt

15. und 16. August - Horice (Tschechien)

19. und 20. September - Frohburg (Deutschland)