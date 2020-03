Corona-Krise: IRRC-Saisonstart in Hengelo verschoben

Hengelo: Die IRRC wird am 9. Mai 2020 noch nicht in die neue Saison starten

Der ursprünglich für das Wochenende vom 9. bis 10. Mai 2020 im niederländischen Hengelo geplante Saisonauftakt der International Road Racing Championship wurde aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls verschoben.

Wie nicht anders zu erwarten, musste auch das Organisations-Team der International Road Racing Championship auf die weltweit äußerst belastende Corona-Pandemie reagieren. Der ursprünglich für das Wochenende vom 9. bis 10. Mai 2020 im niederländischen Hengelo geplante Saisonauftakt der International Road Racing Championship wurde vom einheimischen Motorsportclub HAMOVE verschoben.

Die Veranstalter des Hengelo-Events prüfen zurzeit alle Möglichkeiten, um den IRRC-Lauf in den Niederlanden zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Da bis zum nächsten Termin in Imatra (03., 04. und 05. Juli 2020) noch mehr als drei Monate vergehen, ist das IRRC-Management bemüht, die noch verbleibenden Rennen in Imatra (FIN), Chimay (B), Horice (CZ) und in Frohburg (D) wie geplant durchzuführen.

«Im Vergleich zu anderen Rennserien vergeht relativ viel Zeit bis zum zweiten Event der International Road Racing Championship in Imatra, aber da sich die Situation nahezu täglich ändert, sind Prognosen völlig ausgeschlossen», erklärte Torsten Schmidt, IRRC-Mitorganisator vom MSC Frohburger Dreieck e.V. gegenüber SPEEDWEEK. «Uns bleibt leider nichts anderes übrig, als abzuwarten und genau zu beobachten, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt.»

International Road Racing Championship – Termine 2020

09. und 10. Mai – Hengelo (Niederlande) – Verschoben!

03., 04. und 05. Juli – Imatra (Finnland)

24., 25. und 26. Juli – Chimay (Belgien)

15. und 16. August – Horice (Tschechien)

19. und 20. September – Frohburg (Deutschland)