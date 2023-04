Bergrennen Landshaag: Berghammer legt im Training vor

Im Training zum Int. Silkolene Bergrennen in Landshaag gelang Thomas Berghammer die Bestzeit. Hinter ihm lauern die Bergspezialisten Andreas Gangl, Wolfgang Gammer und Maurizio Bottalico.

Vor vier Jahren entschied Thomas Berghammer das Bergrennen in Landshaag etwas überraschend für sich. Kurze Zeit danach verunglückte er im Training zur International Road Racing Championship (IRRC) in Belgien schwer. Weil sich der Genesungsprozess lange hinzog, entschloss sich der Salzburger, seine Karriere zu beenden, doch dieses Jahr juckte es wieder in der Gashand des Suzuki-Piloten und er fühlte sich zu einem Comeback bereit.

Im Training zum Int. Silkolene Bergrennen in Landshaag war dem 37-jährigen Suzuki-Piloten die lange Rennabstinenz nicht anzumerken. Nach anfänglichen Fahrwerksproblemen gelang ihm mit seinem Superbike auf dem 3620 Meter langen Asphaltband im zweiten Durchgang eine 1:12,224 Minuten, die letztendlich die Tagesbestzeit sein sollte.

Nur unwesentlich langsamer war Andreas Gangl (Suzuki), der mit 1:09,940 (Schnitt 186,3 km/h) seit 2016 den Streckenrekord hält, sein Rückstand 186 Tausendstelsekunden. Knapp dahinter folgt mit Wolfgang Gammer (BMW), der sich mit der Bestzeit in der Superstock 1000-Klasse schadlos hielt, ein weiterer Anwärter auf den Sieg. Auch mit dem Italiener Maurizio Bottalico ist am Renntag zu rechnen. Er blieb nur 0,846 Sekunden über der Zeit von Berghammer.

In der Klasse Supersport/Moto2 ließ Emanuel Reisinger mit seiner Zeit aufhorchen. Mit 1:13,977 Minuten blieb der Oberösterreicher, der auch in der Klasse Superstock 600 die Nase vorne hatte, weniger als eine Sekunde über dem Klassenrekord. Den Zweitplatzierte Mario Gastinger büßte fast zwei Sekunden auf seinem Yamaha-Markenkollegen ein. An der dritten Stelle beendete Christian Lobmayr das Training.

Bemerkenswert: Schon am Trainingstag durfte sich der MSC Rottenegg über einen rekordverdächtigen Zuschauerzuspruch freuen und die Top-14 der Zeitenliste trennen nicht einmal zwei Sekunden. Mit einem spannenden Rennen ist also zu rechnen.

Zeitplan

23. April 2023, Training von 08.30 bis 11.00 Uhr

23. April 2023, Rennen ab 12.00 Uhr