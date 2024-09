Didier Grams: Wirbelverletzung macht noch Sorgen 18.09.2024 - 10:22 Von Helmut Ohner

© Grams Im Klinikum Chemnitz sieht Didier Grams seiner Hand-OP mit Zuversicht entgegen

Didier Grams, der sich bei seinem schweren Unfall in Frohburg schwer verletzt hat, wird heute an der rechten Hand operiert. Ob auch ein Eingriff am angebrochenen Halswirbel erforderlich ist, steht noch nicht fest.