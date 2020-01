Produkte

Die Motorradmesse Leipzig 2020 auf einen Blick

Auf der Motorradmesse Leipzig präsentieren vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 über 300 Aussteller ihre Neuheiten für die neue Saison. Außerdem erwartet die Besucher ein umfangreiches Show- und Unterhaltungsprogramm.

Mehr als 300 nationale und internationale Aussteller präsentieren vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 auf der Motorradmesse Leipzig die neuesten Zweiräder, Motorradbekleidung, Helme, Zubehör, Gebraucht-Teile und Dienstleistungen rund um das Motorrad, sowie Motorradreisen und Informationen von Touristikagenturen.

An den Ständen beantwortet fachkundiges Personal alle Fragen zu Ausstattung, Lieferzeiten und Technik der neuen Bikes. Neben den Serien-Motorräder bekannter Hersteller zeigt die Messe interessante Umbauten. Ein großes Rahmenprogramm mit Motorrad-Live-Action, Modenschauen, Interviews und Reportagen von Reisen auf zwei Rädern runden das umfangreiche Ausstellerangebot der Leipziger Motorradmesse ab.

ANFAHRT

Die Veranstaltung findet auf dem Messegelände Leipzig statt. Dieses liegt direkt an der A14 Magdeburg-Halle-Dresden und hat eine eigene Ausfahrt «Leipzig-Messegelände». Aus Richtung Norden und Süden erreicht man die A14 über die A9 Berlin-Nürnberg über das Schkeuditzer Kreuz. Die Anschrift für das Navigationssystem lautet: Messe-Allee 1 in 04356 Leipzig.

PARKEN

Parkplätze sind in ausreichender Zahl direkt am Leipziger Messegelände vorhanden. Motorräder dürfen kostenlos direkt am Eingang Ost geparkt werden.

ÖFFNUNGSZEITEN

Freitag, 31. Januar, von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Samstag, 1. Februar, von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Sonntag, 2. Februar, von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

EINTRITTSPREISE

Tageskarte: 14,00 Euro - Im Online-Vorverkauf: 12,60 Euro

Ermäßigungskarte: 12,- Euro - Im Online-Vorverkauf: 10,80 Euro

(Schüler, Studenten und Personen mit Behinderung ab 50%)

Dauerkarte: 20,- Euro (Nur an der Tageskasse)

Freitagskarte 9,00 Euro (Ermäßigt 7,00 Euro)

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.