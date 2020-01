Produkte

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP in Almeria

Honda Racing UK hat ein Video veröffentlicht, dass die brandneue Honda CBR1000RR-R Fireblade SP im Einsatz zeigt. Die mageren Jahre für Honda könnten vorbei sein.

Im Video, das Honda Racing UK auf Facebook veroffenlichte, steuert der Nordire Glenn Irvin die neue Fireblade in SP-Konfiguration um den Almeria-Circuit. Beim Motorrad soll es sich um die voll strassenlegale Serienversion handeln. Irwin hat schon vier Mal das Strassenrennen North West 200 gewonnen und wird mit der neuen Fireblade soso auf der Isle of Man an der Tourist Trophy antreten.

Bisher baute Honda die Fireblade mit dem Anspruch, dass dieses Sportmotorrad auch auf der Landstrasse angenehm zu fahren sei. Mit dem 2020er Jahrgang der Fireblade bricht Honda mit der selbst auferlegten Zurückhaltung und verkündet ungeniert, dass dieses Motorrad gebaut wurde, um Rennen zu gewinnen und auf der Rundstrecke zu brillieren.

Im Video hat Irwin im vierten Gang mal eben 298 km/h auf dem Tacho. Das geht, so denken wir, soweit schon mal in Ordnung. Die Preise sind in Deutschland offiziell noch immer niocht bekannt. Für die Fireblade dürfte dieser bei 21.500 Euro zu liegen kommen, für die SP-Version (mit elektronischem Fahrwerk) bei 25.600 Euro. In der Schweiz kostet die RR-R 23.980 CHF, die SP 28.450 CHF. In Österreich sind 25.490 und 30.490 Euro aufgerufen.