Alfa Romeo Racing: Rucksack von «Built for Athletes»

​Die Rennmannschaft von Alfa Romeo Racing tritt 2020 mit neuen Rucksäcken auf: Die Sauber Motorsport AG ist eine Kooperation mit dem britischen Hersteller «Built for Athletes» eingegangen.

Praktisches Reisegepäck ist für Mitglieder des Formel-1-Zirkus elementar. Die Mannschaft von Alfa Romeo Racing tritt 2020 mit dem Rucksack «Hero» des britischen Herstellers «Built for Athletes» auf.

Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur: «Wir freuen uns, dass wir Built for Athletes als Rucksack-Partner gewinnen konnten. Auf unseren Reisen um die ganze Welt brauchen wir zuverlässiges und widerstandsfähiges Gepäck, das auch noch gut aussehen soll – der Hero ist all dies.»

Built for Athletes ist eine junge Firma. Nick Costello hat sie 2018 gegründet, enttäuscht davon, dass es keinen praktischen Rucksack für Sportler gab. Costello ging von einem klassischen Militär-Design aus und raffinierte den 45-Liter-Rucksack so lange, bis er seinen Anforderungen entsprach. Der Hero hat sich schnell zu einem überaus beliebten Rucksack entwickelt, nicht nur für Sportler.



2019 erweiterte Costello die Produktpalette um einen zweiten Rucksack (25 Liter), dazu um Wasserflaschen, Mahlzeitschachteln und Wäschesäcke.



Built for Athletes-Produkte finden Sie im Fachhandel oder online.