F1 2020 kommt: Mit Michael Schumacher Deluxe Edition

​Der britische Videospielhersteller Codemasters bringt am 10. Juli «F1 2020» auf den Markt, für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia. Besonderer Leckerbissen: Die Michael Schumacher Deluxe Edition.

Die Formel 1 fährt in der Coronakrise nur virtuell. An den ursprünglich geplanten GP-Wochenenden treten viele Rennfahrer zum simulierten Rennen an, nächster Termin ist der 19. April, mit dem WM-Lauf von Shanghai. Die Gamer verwenden dabei das Spiel «F1 2019» als Plattform. Im Sommer gibt’s Nachschub: Der britische Hersteller Codemasters bringt am 10. Juli «F1 2020» auf den Markt, für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia. Besonders reizvoll ist dabei die «Michael Schumacher Deluxe Edition».

Spieler, die sich für diese Sonderausgabe entscheiden, übernehmen die Rolle des siebenfachen Weltmeisters und können virtuell in vier seiner legendären Rennwagen Platz nahmen: Im Jordan-Ford 191 von 1991, im 1994er Benetton B194-Ford, im Benetton B195-Renault von 1995 sowie im Ferrari F1-2000, mit welchem Schumi den ersten von fünf aufeinanderfolgenden WM-Titeln in Rot gewann.

Zudem bekommen Vorbesteller die «F1 70»-Edition, zur Feier von 70 Jahren Formel 1, ein exklusives in-game Item-Set. Es wird ebenfalls ein limitiertes F1 2020 Steelbook geben, dies bei ausgewählten Einzelhändlern.

Paul Jeal von Codemasters: «F1 2020 wird das grösste und innovativste Spiel dieser Reihe. Unsere Fans werden das noch tiefer gehende Gameplay im brandneuen ‚Mein Team’-Feature zu schätzen wissen, sowie drei anpassbare Saison-Längen, in denen sie ihre Lieblingsstrecken wählen können.»



Der neue Spielmodus «Mein Team» erlaubt es virtuellen Rennfahrern, ihr eigenes Formel-1-Team zu erstellen und als Fahrer-Manager wichtige Entscheidungen zu Sponsoren, Motorlieferanten und Team-Kollegen zu treffen. «Mein Team» und der bei Fans beliebte Karriere-Modus lassen mehr Freiheiten bei der Saisonlänge. Spieler haben die Wahl zwischen der vollen Saison mit 22 Rennen und kürzeren Optionen mit 10 oder 16 Rennen, beide beinhalten auch die Strecken von Hanoi und Zandvoort. 2020 sollte der erste Grosse Preis von Vietnam ausgetragen werden, zudem wollte die Königsklasse auf den niederländischen Traditionskurs in den Dünen der Nordsee zurückkehren.



Der Split-Screen-Modus fürs gemeinsame Spielen mit Freunden wird in F1 2020 natürlich ebenfalls zu finden. Ausserdem werden viele weitere Optionen implementiert, die neuen Spielern helfen sollen, ihre eigene Formel-1-Herausforderung so persönlich und so passgenau wie möglich zu gestalten. Diese Modi sind Ergänzungen zu den Rennerfahrungen von F1 und F2, die nach wie vor im Zentrum stehen.



Lee Mather von Codemasters: «Als grosse Fans der Formel 1 möchten wir uns stetig weiterentwickeln und unsere Spielmodi immer weiter überarbeiten, um dem echten Motorsport so nahe wie möglich zu kommen. Wir haben neue Modi hinzugefügt, die es Einsteigern oder Spielern ohne viel Simulations-Erfahrung leichter machen.»



Einen Trailer zum neuen Spiel finden Sie auf YouTube.