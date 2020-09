Petition: Staudurchfahrt mit dem Motorrad erlauben

Während die eine abgelehnt und eine andere noch in Prüfung ist, wird schon für eine dritte Petition Unterschriften gesammelt. Bei stehendem Stau soll die Durchfahrt zwischen Kolonnen gestattet sein.

Schon zweimal hat es der deutsche Bundestag abgelehnt, Motorradfahrern zu gestatten, bei Stau zwischen den Kolonnen vorzufahren. 2009 wurde diese Forderung schon einmal abgelehnt, womit dann 2016 die Ablehnung einer Petition mit 135.000 Unterschriften begründet wurde.

Am 25. Februar 2020 wurde eine gleichlautende Petition eingereicht, die das langsame Vorbeifahren am Stau für Motorradfahrer legalisieren will. Diese Petition mit eher weniger beeindruckenden 3202 Unterschriften befindet sich derzeit in Prüfung.

Schon erfolgt der nächste Anlauf. Initiant ist Björn Greis. Derzeit sind, nach gut zwei Wochen, 7977 Unterschriften eingegangen. In zwei Monaten soll die Petition eingereicht werden. Wer das Anliegen unterstützen will, kann die Petition online unterschreiben.