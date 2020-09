Wartungsfreie Kette direkt bei Regina erhältlich

Vergangene Woche präsentierte BMW die wartungsfreie M Endurance Kette. Nun bietet der italienische Kettenfabrikant Regina auf 2021 die HPE-Kette an, die man nicht schmieren und nachspannen muss.

In Kooperation mit BMW hat der italienische Kettenhersteller Regina eine Motorradkette entwickelt, die dank einer extrem harten Beschichtung keine Wartung in Form einer regelmässigen Schmierung benötigt. BMW nennt diese Kette M Endurance und bietet sie ab sofort exklusiv für zwei kettengetriebene Modelle an.

Nun kündigt Regina an, diese Kette ab Januar 2021 als Nachrüstteil auf den Markt zu bringen. Damit wäre diese Kette – Regina nennt sie HPE, High Performance Endurance - frei erhältlich und könnte auf Motorräder jeder Marke nachgerüstet werden, sofern Regina die HPE in entsprechender Kettenteilung anbietet.

Bezüglich der Lebensdauer dämpft Regina allzu enthusiastische Erwartungen und verspricht ohne Schmierung mindestes die gleiche Lebensdauer wie eine konventionelle Kette, die alle 1000 km geschmiert wurde. Bei der Umrüstung auf eine HPE-Kette werden keine speziellen Ritzel oder Kettenräder benötigt.

Die Verschleissfestigkeit der Regina HPE wird erreicht durch Beschichtung der Buchsen und Rollen mit tetraedisch amorphem Kohlenstoff (ta-C), auch unter der Bezeichnung Industriediamant bekannt. Diese Beschichtung zeichnet sich durch eine extreme Härte und Widerstandsfähigkeit aus und ordnet sich diesbezüglich zwischen der bekannten DLC-Beschichtung (Diamond Like Carbon) und dem reinen Diamanten ein. Diese Beschichtung ist enorm verschleissresistent und zeichnet sich aus durch einen drastisch reduzierten Reibwert.