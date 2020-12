Porsche in Le Mans 1970: Blick hinter die Kulissen

​Vor 50 Jahren gelang Porsche in Le Mans der grosse Wurf: Erster Gesamtsieg beim berühmtesten Autorennen der Welt, mit Hans Herrmann und Dick Attwood 1970 am Steuer des legendären Porsche 917.

Vor gut 25 Jahren wurden führende Rennsportexperten aus aller Welt nach ihrer Meinung gefragt: Welches ist der grossartigste Rennwagen aller Zeiten? Ihre Wahl fiel auf den Porsche 917.

Als der Autosport-Weltverband FIA im Jahre 1968 die Hubraumgrenze für die Sportwagen-Meisterschaft auf fünf Liter anhob, witterte Porsche eine einmalige Chance: Binnen eines Jahres schuf Konstrukteur Hans Mezger den atemberaubendsten Boliden, den die Motorsportwelt je gesehen hatte, den Porsche 917 – mit dieser Flunder wollten die Stuttgarter endlich den Gesamtsieg beim berühmtesten Autorennen der Welt erringen, bei den 24 Stunden von Le Mans.

Vor fünfzig Jahren war es dann so weit: Der Deutsche Hans Herrmann und der Engländer Dick Atwood waren am 14. Juni 1970 mit ihrem rotweissen 917er in Le Mans die Schnellsten, nach einem Rennen unter teilweise tückischsten Bedingungen.

Porsche hat dem 917er 2019 im firmeneigenen Museum eine fabelhafte Ausstellung gewidmet, dazu gab’s «Colours of Speed», ein Buch mit Hintergründen zur Entstehung und Technik, zu Fahrzeugen und Fahrern, Rennen und Siegen.



Nun zündet die «Edition Porsche Museum» zusammen mit dem Motorbuch-Verlag quasi Stufe 2: Ein Blick hinter die Kulissen von Le Mans 1970, persönlich und verblüffend, in stimmungsvollem Schwarz-Weiss gehalten.



Dieser edel ausgestattete Fotoband zeigt viele bisher unveröffentlichte Bilder vor und nach einem Triumph, der die Geschichte der Marke bis heute prägt. 14 Tage rund um die 24 Stunden begleitete der Fotograf Klaus Reichert die Familien Porsche und Piech, die Rennwagen und Fahrer, die Ingenieure und Mechaniker. Zitate, Auszüge aus Dokumenten und Hintergrundinformationen geben Einblicke in die minutiöse Planung und Strategie, mit der Porsche der endgültige Durchbruch im Motorsport gelang.



Vielleicht gibt es keinen Rennwagentyp, dessen Historie besser dokumentiert ist, als den Porsche 917. «Edition Porsche Museum: 24 Hours of Le Mans 1970» ist eine prachtvolle Erweiterung, die in keiner Rennbibliothek fehlen sollte.



Edition Porsche Museum: 24 Hours of Le Mans 1970

Aus dem Motorbuch-Verlag, Stuttgart

ISBN: 978-3-613-30961-6

Format 24 x 30 cm

180 Seiten

150 Abbildungen

Für 79 Euro im Fachhandel oder direkt beim Motorbuch-Verlag