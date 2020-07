Lichtjahre: Fabelhafte Zeitreise in die 60er Jahre

​Wenige Male im Jahr erscheint ein Buch, das sich von allen anderen abhebt: «Lichtjahre» mit den Bildern des Sportfotografen Horst H. Baumann ist ein solches Buch. Eine fabelhafte Zeitreise in die 60er Jahre.

Für viele Motorsportfreunde sind die 60er Jahre die Goldene Ära des Rennsports; auch deswegen, weil Fotografen wie Horst H. Baumann das Geschehen hautnah verfolgen konnten. Das Credo des gefeierten Sportfotografen lautete: «Dicht dran, volles Risiko, volle Emotionen.»

Auf diese Weise hat Baumann mit seiner Leica Bilder gemacht, die im modernen Rennsport schlicht unmöglich zu schiessen sind. Der wundervolle Bildband «Lichtjahre» fängt die ganze Faszination von Racing in den 60er Jahren ein.

Baumann konzentrierte sich dabei nicht nur auf Sieger und ihre Boliden, er hatte immer ein scharfes Auge für das grössere Ganze, einschliesslich Motiven, die dem normalen Zuschauer eigentlich verborgen bleiben. Er fand Einzelheiten wie eine Anzeigetafel oder eine Stoppuhr in den Fingern einer Rennfahrerfrau ebenso reizvoll wie den Drift eines Champions auf der Piste.

Delius Klasing hat 230 Fotos von Baumann in einem grossformatigen Bildband mit passend luftigem Layout verewigt. Die Fotos sind in ihrer Art einzigartig. Wir tauchen ein in eine vergangene Epoche, wir glauben, Benzin und Öl und Reifengummi förmlich riechen zu können.



Baumann zeigt, warum uns tolle Rennsportfotos so in den Bann ziehen: Er geht auf Tuchfühlung mit einem liebevoll eingefangenen Detail, dann wiederum auf Abstand, um die ganze Pracht einer Landschaft einzufangen, in welcher ein Rennwagen zum Farbtupfer auf der Leinwand der Natur wird.



Wer Motorsport liebt, wer die 60er Jahre liebt, wer die Intelligenz eines guten Fotografen zu würdigen weiss, für den ist «Lichtjahre» als Bereicherung seiner Bibliothek unverzichtbar.





Das Wichtigste in Kürze

Horst H. Baumann: Lichtjahre – Light Years

Automobilsport-Lifestyle der frühen 60er

Motorsport Lifestyle of the Sixties

Aus dem Verlag Delius Klasing, Bielefeld

ISBN 978-3-667-11847-9

Format 29,6 x 34,7 cm

256 Seiten

230 Fotos und Abbildungen

Text in deutscher und englischer englischer Sprache

Auflage auf 1111 limitiert und nummeriert

Erhältlich für rund 98 Euro im Fachhandel oder direkt bei Delius Klasing