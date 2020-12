Geschenk-Tipps: Racing und Rallye zuhause an der Wand

​Renn- und Rallyekalender von McKlein entzücken die Fans jedes Jahr aufs Neue. Suchen Sie ein passendes Geschenk? Die jüngsten beiden Werke aus Köln erfüllt höchste Erwartungen, mühelos.

Der Motorsport der 50er-, 60er- und 70er Jahre war eine abenteuerliche Zeit, die goldene Ära des Automobil-Rennsports. Die besten Sportwagen-Fahrer der Welt mussten bei den Le-Mans-Starts ihrer Sprinterqualitäten unter Beweis stellen – denn sie eilten nach dem Fallen der Startflagge zu ihren Rennwagen, um mehr oder weniger schnell loszubrausen, undenkbar heute. In der Formel 1 versuchten gewiefte Ingenieure, den Acht- und Zwölfzylinder-Rennwagen so etwas wie Aerodynamik zu verpassen. Es gab wundervolle Windschattenschlachten und kein Fahrer hat über abbauende Reifen gejammert.

Wer möchte nicht gerne das gesamte Jahr über in motorsportlichen Erinnerungen schwelgen? Zum inzwischen 21. Mal nimmt der Kalender «Motorsport Classic» den Betrachter mit auf eine Zeitreise, als viele heutige Motorsport-Legenden ihren Anfang nahmen. Klangvolle Namen wie Monaco, Nürburgring oder Monza lassen noch heute die Herzen höherschlagen.

Jedes Bild hat seine eigene Geschichte, welche auch in wenigen Sätzen erklärt wird: Jochen Rindt, Walter Röhrl, Dan Gurney oder John Surtees, mal an der Box, mal in Action. Dieser einmalige Kalender bietet einen breiten Querschnitt und beleuchtet viele Motorsportbereiche: Von Prototypen über Sportwagen, Tourenwagen und Formel-Fahrzeugen bis hin zu Rallye-Fahrzeugen. Der Kalender «Motorsport Classic 2020» fängt die Stimmung aus diesen wilden Jahren in einmaliger Art und Weise ein und bringt sie in Form von 25 faszinierenden Schwarz-Weiss-Bildern zu Ihnen nach Hause, mit zwei spektakulären Motiven pro Monat.



Motorsport Classic 2021: Technische Daten

Herausgeber: McKlein

Fotografie: McKlein Archiv

Format: 67 x 48 cm

Seitenzahl: 26

Fotos: 25 in Schwarzweiss (2 Motive pro Monat)

Ausstattung: Spiralbindung, eingeschweisst, im Versandschuber verpackt

ISBN: 978-3-947156-29-0

Preis: 39,90 Euro



Erhältlich bei:

RacingWebShop

Hauptstr. 172

51143 Köln

Deutschland

Tel.: +49 (0)2203-9242570

Direkt beim RacingWebShop







McKlein Rally Calendar 2021 – The Wider View

Endlose Staubfahnen oder spritzendes Wasser oder eine Wintermärchen-Landschaft und mittendrin ein Rallye-Auto, das am Limit bewegt wird: Keine andere Motorsport-Disziplin ist so vielseitig und spektakulär wie die Rallye-Weltmeisterschaft. Für den atemberaubenden XXL-Kalender «McKlein Rally 2021 – The Wider View» haben die Fotografen ihre 25 besten und aussergewöhnlichsten Motive zusammengestellt, um die ganze Schönheit der WM zu zeigen.



Wie üblich bietet der offizielle Kalender zur FIA World Rally Championship jeden Monat zwei Motive zur Auswahl – und das im 95 Zentimeter breiten Panoramaformat!



Erleben Sie die aufregendsten Momente mit der Crème des Rallye-Sports: Ott Tänak tanzt an der Spitze einer langen Staubwolke in Mexiko den «El Chocolate» neuerdings auf Hyundai. Toyota-Neuzugang Sébastien Ogier zirkelt rasant durch die Tunnel von Guanajuato. Thierry Neuville begeistert das Nachtprüfungspublikum auf seinen ersten Kilometern zum Monte-Sieg. Teemo Suninen testet die Flugeigenschaften seines Ford Fiesta. Elfyn Evans lässt in Schweden Schmelzwasser spritzen statt Schnee stöbern, und Dani Sordo macht seinen Hyundai in der Türkei zum Schnellboot. Und wie stets still und zuverlässig im Hintergrund: atemberaubend schöne Landschaften von den Seealpen über Värmland bis zu den staubigen Höhen Mittelamerikas.



McKlein Rally Calendar 2021: Technische Daten

Herausgeber: McKlein

Fotografie: McKlein

Format: 95 x 48 cm

Seitenzahl: 25

Fotos: 25 (2 Motive pro Monat zur Auswahl)

Ausstattung: Spiralbindung, eingeschweisst, im Versandschuber verpackt

ISBN: 978-3-947156-28-3

Preis: 39,90 Euro



