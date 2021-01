Covid-19: Polo schliesst alle Stores in der Schweiz

Polo schliesst alle Verkaufsläden in der Schweiz wegen der Corona-Pandemie, hält aber den Versandhandel aufrecht

Noch bis am Samstag, 16. Januar, kann man in den Polo-Stores der Schweiz einkaufen. Ab Montag, 18. Januar kann nur noch online bestellt werden.

«Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der gesetzlichen Vorgaben rund um Corona sehen wir uns leider gezwungen, unsere Stores in der Schweiz ab dem 18.01.2021 geschlossen zu halten», teilt Polo kurzfristig mit. Dieser Entscheid betrifft fünf der sechs Verkaufsläden, die Polo in der Schweiz betreibt. Der sechste Store, der Verkaufsladen in Oftringen (Kanton Aargau) ist bereits geschlossen.

Der Versandhandel läuft ohne Einschränkungen weiter. Um Skeptiker für den Online-Einkauf zu gewinnen, erhalten Polo-Kunden per sofort 60 Tage Rückgaberecht.