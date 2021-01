Marcel Hirscher: Auf Motocross-KTM im Schnee

Ski-Allzeitgröße Marcel Hirscher sorgt mit einem Action geladenen Video mit einem umgebauten KTM-Bike im Schnee für Furore.

Marcel Hirscher hat nicht nur als erster Athlet acht mal in Folge den Gesamtweltcup der Ski-Alpin-Asse für sich entschieden. Der 31-jährige Salzburger hat schon während seiner phänomenalen Karriere stets seine Liebe zum Motocross-Sport ausgelebt.

Gemeinsam mit dem ehemaligen Dakar-Sieger und Kumpel Matthias Walkner (34) hat Hirscher auch im vergangenen Corona-Jahr regelmäßig Enduro-Touren absolviert. Die X-Bowl bei Golling in Salzburg ist das bevorzugte Motocross-Trainingsrevier des Annabergers. Dort übt übrigens auch der Wahl-Salzburger Henrik Kristoffersen (25) in den Sommer-Monaten regelmäßig.

Jetzt hat Hirscher wieder einmal für Aufsehen gesorgt. Der Ski-Held tobt dabei mit einer umgebauten Viertakt-KTM umher. In einem privaten Video auf seinen sozialen Netzwerken düst Hirscher damit durch den knietiefen Tiefschnee der Salzburger Berge.

Konkret handelt es sich dabei um den 8500 US-Dollar teuren Umbau-Kit «Yeti Snow MX», der für Enduro-Bikes verfügbar ist. Vorne wird dabei an die Gabel ein Gleit-Element in Form eines verbreiterten Skis montiert. Hinten wird der Antriebsstrang des Motorrads an einen Ski-Doo-Kettenstrang gekoppelt. Hirscher, dessen Markenzeichen wie bei Jeremy van Horebeek die Nummer 89 ist, freut sich sichtlich: «Es gibt jetzt ein neues Spielzeug im Haus.»