Pierer Mobility AG: 270.407 Motorräder verkauft

Die Pierer Mobility AG meldet das 10. Rekordjahr in Serie, den Absatz von 326.471 Motorrädern sowie E-Bicycles und einen Umsatz von € 1.530 Millionen.

Mit 270.407 Motorrädern (Vorjahr: 280.099) und 56.064 E-Bikes (im Vorjahr nicht konsolidiert: 41.993) hat die Pierer Mobility AG im Geschäftsjahr 2020 das zehnte Rekordjahr in Folge abgeliefert und einen Umsatz von € 1.530 Mio. (Vorjahr: €1.520 Mio.) erzielt. In Europa lag der Absatz an die Händler bei rund 100.000 Motorrädern und 56.064 E-Bicycles. Rund zwei Drittel der Motorräder (ca. 170.000) wurden in den Märkten außerhalb Europas, vor allem in Nordamerika, Indien und Australien, in das dortige Händlernetz verkauft.

Darüber hinaus konnte die E-Bike-Sparte mit den Marken Husqvarna und Raymon ein außerordentliches Absatzwachstum von mehr als 33 Prozent abliefern.

Die vorläufigen Kennzahlen der Pierer Mobility-Gruppe für das Geschäftsjahr 2020 werden am 1. Februar 2021 veröffentlicht.

Trotz der Covid-19-Krise und des damit verbundenen zweimonatigen Lockdowns von Mitte März bis Mitte Mai wurden im Geschäftsjahr 2020 aufgrund der weltweiten Nachfrage nach Motorrädern und E-Bikes 218 Mitarbeiter aufgebaut. Der Mitarbeiterstand betrug zum Jahresende bei 4586. Aktuell werden weitere 200 zusätzliche Mitarbeiter gesucht.

Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufes in diesem herausfordernden Corona-Jahr wurden an die Mitarbeiter Prämien in Höhe von € 10,5 Mio. ausbezahlt.