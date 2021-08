Triumph Tiger Sport 660: Erste Bilder

Im Oktober wird Triumph ein zweites Modell mit dem neuen 660er Dreizylinder präsentieren: Eine Mittelklasse-Reisemaschine, die der Yamaha Tracer 7 und der KAwasaki Versys 650 Konkurrenz machen wird.

Mit der völlig neu konstruierten Trident 660, die rechtzeitig auf die Motorradsaison 2021 auf den Markt kam, will Triumph Fahrer ansprechen, die einfach fahrbares Motorrad zu einem günstigen Preis wollen. Das ist der englischen Marke schon mal gelungen.

Dass mit dem völlig neuen Motor im ebenso neuen Fahrwerk nicht nur ein Modell gebaut wird, war von vornherein klar. Nicht klar war, was mit dieser technischen Plattform als nächstes präsentiert würde. Diese an uns nagende Unklarheit ist nun beseitigt: Als nächstes kommt das so genannte Crossover-Motorrad Tiger Sport 660.

Es handelt sich dabei in etwa um eine Trident 660 mit rahmenfester Verkleidung, höhergelegtem Heck und eventuell etwas längeren Federwegen. Motor, Rahmen, Auspuffanlage, Gussräder und Bremsen dürften mit den Bauteilen der Trident 660 identisch sein.

Obwohl die Tiger Sport 660 im Adventure-Look daherkommt, ist sie mit ihren Gussrädern und dem 17er Vorderrad für Geländeeinsätze nicht vorgesehen. Für Touren und längere Reisen auf asphaltierten Strassen aller Güteklassen ist sie hingegen bestens gerüstet. Die hohe Frontscheibe verspricht guten Windschutz, und die Seitenkoffer und ihre Halter sind schlüssig ins Gesamtkonzept integriert.

Wenn Triumph die Tiger Sport 660 preislich unter 9000 Euro positionieren kann, bekommen die Yamaha Tracer 7 und die Kawasaki Versys 650 valable Konkurrenz. Während die japanischen Maschinen von Zweizylinder-Reihenmotoren angetrieben werden, lockt Triumph mit dem Alleinstellungsmerkmal in Form der Dreizylindermotors. Die Markteinführung ist rechtzeitig auf die Motorradsaison 2022 zu erwarten.