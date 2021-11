Yamaha Tmax 2022: Supersportlich rollern

Mit dem Modelljahrgang 2022 bringt Yamaha die nunmehr achte Generation eines Oberklasse-Rollers auf den Markt, der technisch und optisch an sportliche Motorräder angelehnt ist.

Seit 20 Jahren ist der Yamaha TMax auf dem Markt, ein Zweirad-Fahrzeug, das Yamaha als Sportroller bezeichnet. Auf den Modelljahrgang 2022 und die nunmehr achte Generation legt Yamaha noch einen Schuss Sportlichkeit drauf mit einem neuen, von Supersport-Motorrädern inspirierten Design. Die neue Verkleidung ist kompakter und weist eine neue Front mit aggressiv gestalteten Kotflügeln und markanten, kantigen Lufteinlässen sowie schlankeren LED-Doppelscheinwerfern mit integrierten Blinkern auf.

Für verbesserte Fahrdynamik werden leichtere Schmiederäder verbaut und die Fahrwerksabstimmung wurde überarbeitet. Ein niedrigerer, weniger nach hinten gekröpfter Aluminiumlenker, ein längerer Fahrersitz und längere Trittbretter erlauben mehr Bewegungsfreiheit und eine sportlichere Fahrerhaltung.

Geblieben ist der rahmenfest montierte Zweizylinder mit 560 ccm und 35 kW Leistung und der Rahmen aus Aludruckguss. Das Vorderrad führt eine 1er USD-Gabel, hinten ist ein Zentralfederbein mit Umlenkhebelei eingebaut. Es gibt anwählbare Motormodi, eine Traktionskontrolle und Motorrad-ähnliche Bremsen mit Doppelscheibe und Vierkolbenzangen im Voderrad.

Weiter aufgerüstet wurde auch an der Ausstattung. Das 7 Zoll grosse TFT-Farbdisplay ist mit Smartphone Connectivity ausgestattet und bietet (mit Abonnement) eine Garmin-Navigation mit vollständiger Abdeckung. Das Smartphone kann über Bluetooth, Wi-Fi oder den USB-Anschluss mit dem 7-Zoll-Vollfarbdisplay verbunden werden. Der USB-Anschluss befindet sich im wasserdichten vorderen Staufach, das auch über eine spezielle Smartphone-Halterung verfügt.

Die Rider Alerts von Garmin bieten eine Vielzahl von Informationen über bevorstehende Gefahren auf der Strecke, wie z. B. scharfe Kurven, und zeigen außerdem Benachrichtigungen über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Schulen in der Nähe und mehr an. Die Funktion zum Erfassen des Kraftstoffverbrauchs schätzt die Entfernung, bis ein Tankstopp erforderlich ist, und schlägt Orte zum Anhalten vor. Das Garmin-Navigationssystem mit vollständiger Abdeckung zeigt auch die Wetterbedingungen in Echtzeit sowie eine tägliche Vorhersage an und ist somit ein wertvolles Hilfsmittel für jede Fahrt. Über den am Lenker angebrachten Joystick können die App gestartet und die Menüs ausgewählt werden.

Die schlüssellose Bedienung ermöglicht es dem Fahrer, seinen Roller zu fahren, solange er den Smart Key bei sich hat. 2022 hebt der TMAX die Bequemlichkeit des Rollers auf die nächste Stufe mit seinen neu entwickelten Schaltern, die den gesamten Prozess vereinfachen. Ein neuer Schalter in der Mitte fasst viele Funktionen zusammen, so dass der Fahrer nun mit weniger Bedienschritten den Motor ein- und ausschalten, den Hauptschalter und die Lenkersperre aktivieren und den Sitz öffnen kann.

Ebenso wurde die Schliessfunktion des Tankdeckels integriert, es ist kein separater Schlüssel für den bündig abschliessenden Tankdeckel nötig. Ausserdem ertönt ein Alarm beim Betätigen des Hauptschalters, wenn der Tankdeckel nicht richtig geschlossen wurde.

Wem das noch nicht reicht, der greift zum Yamaha Tmax Tech Max, gemäss Yamaha der ultimative Sportroller, der entwickelt wurde, um die höchsten Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen, die immer die hochwertigsten Spezifikationen verlangen.

Zusätzlich zum Yamaha Tmax des 2022er Jahrgangs hat der Tmax Tech Max ein elektrisch einstellbares Windschild, Sitz und Griffe sind beheizt und ein Tempomat erleichtert Langstreckenfahrten. Dazu ist das hintere Federbein einstellbar und die Lenkerschalter sind beleuchtet.

Die Auslieferung in Europa beginnt ab Frühling 2022. Der Yamaha Tmax ist in Gelb, Blau und Grau erhältlich, der Tmax Tech Max on Grau und Dunkelblau erhältlich. Die Preise stehen noch nicht fest.