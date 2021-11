Aprilia RS660 Limited Edition: Zur Feier des Sieges

Auf Anhieb gewann Kaleb De Keyrel auf der Aprilia RS660 den Twins Cup der amerikanischen Meisterschaft. Aprilia feiert diesen Triumph mit einer auf 1500 Stück limitierten Sonderserie.

Die Lackierung dieser Sonderserie deutet die amerikanische Flagge an und ähnelt dem Design, dass der US-Titelgewinner Kaleb De Keyrel auf seiner Rennmaschine am Finale des Aprilia RS660 Cup in Vallelunga fuhr. Zu diesem Rennen wurde er von Aprilia eingeladen, nachdem er den Twins Cup in den USA mit 10 Siegen (von 13 Rennen) dominiert hatte.

Die Aprilia RS660 Limited Edition wird geliefert mit Einzelsitz. Als Zubehör wird der Beifahrersitz mitgeliefert; das Motorrad ist weiterhin für zwei Personen zugelassen. Die Zeiten, da ausladende Verkleidungen für den Sporteinsatz gestutzt wurden, sind vorbei, heute gibt es für den Rennsport ausladendere, aerodynamisch wirksamere Verkleidungen. Ein solches grösseres Verkleidungsoberteil ist an der Limited Edition serienmässig montiert. Ebenso ist der Quickshifter konfigurierbar für Strassen- und Rennschaltung.

Auf dem Tank ist die Nummer der Limited Edition vermerkt. Zu Preis und Lieferbarkeit gibt es noch keine Angaben.