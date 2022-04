KTM Design-Wettbewerb: Design your Duke Contest 22.04.2022 - 09:37 Von Rolf Lüthi

© KTM Rok Bagoroš, KTM Stuntfahrer, lädt ein, im Rahmen von Design your Duke Contest die KTM Duke neu zu gestalten

Beim Design your Duke Contest kann man seinen Stickersatz selber gestalten. Der Gewinner erhält bei KTM in Mattighofen eine brandneue KTM-Duke überreicht – in seinem Design.