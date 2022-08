Nach schwerem Crash: Van Horebeek ist doch verletzt

Beta-Werksfahrer Jeremy van Horebeek stürzte auf Rang 10 liegend im ersten MXGP-Lauf von Saint-Jean-d’Angély schwer und musste medizinisch versorgt werden. Im Krankenhaus wurden später Brüche diagnostiziert.

Vor dem Start zweiten MXGP-Lauf in Saint-Jean-d’Angély kam zunächst Entwarnung aus dem Medical Center. Jeremy van Horebeek habe keine schweren Verletzungen erlitten, aber starke Schmerzen. Das waren angesichts der Bilder des ersten Laufs gute Nachrichten. Van Horebeek lag nach seinem Einschlag am Ende der Startgeraden regungslos auf dem Boden. Minutenlang musste die Rotkreuzflagge im Unfallbereich geschwenkt werden. van Horebeek wurde erstversorgt und von der Strecke ins Medical Center abtransportiert.

Danach wurde der Belgier vom Medical Center ins Krankenhaus transportiert. Dort wurde er genauer untersuchtt. Van Horebeek hat sich mehrere Rippenbrüche zugezogen. Damit wird er wohl kaum beim Saisonfinale in der Türkei in weniger als zwei Wochen antreten können. Auch sein Einsatz beim Motocross der Nationen am 25. September in den USA steht auf der Kippe. Beim MXoN in RedBud wollte van Horebeek seine Grand-Prix-Karriere beenden.