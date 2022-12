Rallying 2022: Atemberaubende Momente für Rallye-Fans

​2022 wurde in der Rallye-WM erstmals mit den Rally1-Hybridfahrzeugen gefahren, eine neue Ära hat begonnen. «Rallying 2022» wirft einen Blick auf eine tolle Saison und sehr viel mehr.

Nun ist auch die Rallye-WM endgültig in der Hybrid-Ära des Motorsports angekommen – 2022 war die erste Saison von aufregenden und verflixt schnellen Rally1-Hybridfahrzeugen.

Mit mehr Leistung als je zuvor zeigten die Spitzenpiloten des Sports Bestleistungen. Stilvoll begann der neunfache Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb die Saison, indem er gleich den grossen Klassiker, die Rallye Monte-Carlo, gewann, danach wurde der junge Finne Kalle Rovanperä zum Mann, den es zu schlagen galt. Er gewann fünf der nächsten sechs Rallyes.

Der Rallye-Weltmeister von 2019, Ott Tänak aus Estland, führte in einem immer konkurrenzfähiger werdenden Hyundai die Verfolgergruppe an, heftete sich an Rovanperäs Fersen und eröffnete so ein faszinierendes Ende der bemerkenswerten Saison 2022.

«Rallying 2022 – Moving Moments» von McKlein Publishing erzählt die ganze Geschichte dieser ersten Saison der neuen WRC-Epoche. Auf 240 Seiten werden die spektakulärsten Bilder der McKlein-Fotografen gezeigt, begleitet von der umfassenden und kompetenten Berichterstattung des Teams von Dirtfish Media – eine bewährte und erstklassige Kombination, mit Texten in deutscher und englischer Sprache, einem gefälligen Layout und der ganzen Bildfülle, welche der Rallye-Sport bietet.

Und es gibt so viel mehr zu erzählen aus der vergangenen Rallye-Saison. Zu den WRC-Berichten kommt daher viel Wissenswertes aus WRC2, WRC3, JWRC und ERC sowie über die deutschen Meisterschaften.



Rallye-Fans freuen sich auch über die Hommage an die irische Rallye-Legende Paddy Hopkirk, der in diesem Jahr verstorben ist, und auch über Vic Preston Junior.



Freunde des klassischen Rallye-Sports sind enzückt über Berichte zur East African Classic Safari, über das Eifel Rallye-Festival sowie über das Revival der Olympia-Rallye von 1972.



«Rallying 2022 – Moving Moments» ist ein Buch, das sich kein Rallye-Freund entgehen lassen sollte.





Das Wichtigste in Kürze

Colin McMaster, David Evans, Luke Barry: Rallying 2022, Moving Moments

Aus dem Verlag McKlein Publishing

ISBN: 978-3-947156-49-8

Querformat 29,7 x 21 cm

Texte in deutscher und englischer Sprache

240 Seiten

357 Fotos

Für 59 Euro im Fachhandel oder direkt bei www.rallyandracing.com