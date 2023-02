Limitierte Rennsportuhr 100 Jahre Schleizer Dreieck

Die Rennsportuhr wurde von Uhren & Schmuck Friedrich zusammen mit der Uhren Manufaktur Ruhla anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Schleizer Dreieck entworfen. Verkaufsstart ist im Frühjahr.

Sie ist limitiert und nummeriert, die erste Rennsportuhr, die anlässlich des 100-jährigen Geburtstages der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands, dem Schleizer Dreieck, entworfen und produziert wird. «Die Idee kam bei uns im Frühsommer 2022 auf, als wir vom geplanten Rennmuseum in Schleiz erfuhren, ein Projekt im Rahmen des geplanten Jubiläumsjahrs 2023», erzählt Sylvia Friedrich, Inhaberin von Uhren & Schmuck Friedrich. «Die Idee, für diesen einmaligen Anlass, eine Editionsuhr für die rennsportbegeisterten Fans von Deutschlands ältester Naturrennstrecke anzubieten und damit einen wertvollen Beitrag zum gesamten Jubiläum leisten zu können, lies uns nicht mehr los.»

Idee und Produktion: Firmen aus Thüringen

Nach positiver Rücksprache und Unterstützung durch die Stadt Schleiz und den MSC, dem Motorsportclub Schleiz, begann das Inhaberpaar Lutz und Sylvia Friedrich gemeinsam mit der Thüringer Firma Uhren Manufaktur Ruhla die Idee zu verwirklichen. Robust und stylisch, modern und pragmatisch sollte sie sein. Diese Partnerschaft erwies sich als ideal, denn somit entstand diese einmalige Editionsuhr aus Thüringen für die Rennstadt Schleiz in Thüringen.

Fakten zur Uhr

Die Rennsportuhr ist eine Quarzarmbanduhr im klassischen Sportdesign. Das Zifferblatt und das Armband zeichnen sich durch eine schwarze Carbonoptik aus, die an eine schwarze Schachbrettoptik erinnert. Das Uhrgehäuse besteht aus robustem, schwarzem Edelstahl mit geschützter Krone, der Gehäuserand ist mit einem Kmh-Zähler- dem Tachymeter bestückt.

Als Farbkontrast zu dem schwarzen Gehäuse ist der Tachymeter zu einem Viertel zwischen 12 und 3 Uhr in gelb abgesetzt.

Das Zifferblatt trägt prägnant das Logo zum 100-jährigen Rennstrecken-Jubiläum. Datum mit Wochentaganzeige und Zeiger mit Leuchtmasse für gute Lesbarkeit in der Dunkelheit runden das Design ab. Das Innenleben besteht aus einem zuverlässigem japanischem Quarzwerk von Miyota. Das Gehäuse ist 10Bar wasserfest. Jede der einhundert Uhren wird mit der Gravur ihrer Editionsnummer auf den Gehäuseboden zum Unikat.

Das schwarze Uhrenarmband mit gebürsteter Edelstahl-Schließe ist eine Kombination aus wasserfestem Silikon in Reifenprofiloptik auf der Unterseite und echtem Rindleder mit Carbonprägung auf der Oberfläche. Die dadurch erreichten Trageeigenschaften gewährleisten absolute Atmungsaktivität am Handgelenk. Eine gelbe Kontrastnaht wurde als Blickfang vernäht.

«Die Ausführung des Uhrenarmbandes mit dieser speziellen, gelben Naht haben wir extra für unsere Editionsuhr anfertigen lassen», so die Macher. Extra angefertigt wurde auch die Verpackung von der Thüringer Firma Dekopac aus Saalburg- Ebersdorf. Die Kartonage ist in den Schleizer Stadtfarben schwarz-gelb aufgeteilt und das Logo zum Jubiläum veredelt die Oberfläche.

Editions-Uhr mit karitativem Zweck

«Für dieses einmalige Schleizer Jubiläum ist die Editionsuhr ein wunderbares Erinnerungsstück und für den echten Fan der Naturrennstrecke eine Möglichkeit, seine Verbundenheit mit diesem historischen Ort zu zeigen», erklärt Sylvia Friedrich. «Eine Uhr mit Symbolcharakter, denn sie soll eine Würdigung der rennsportbegeisterten Bürger vor Ort darstellen, die oft generationenübergreifend und ehrenamtlich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement die Durchführung von Motorsportrennen über die einhundert Jahre erst möglich machten. Die Farbkombination der Editionsuhr in schwarz-gelb spiegelt daher auch bewusst die Farben der Stadt Schleiz wieder.»



Ein Teil des Verkaufserlös wird einem regionalen guten Zweck zugutekommen: 5% des Kaufpreises (UVP 249,-EUR) soll der Nachwuchsförderung des MSC (Motorsportclub) Schleizer Dreieck e.V. zur Verfügung gestellt werden. Der Motorsportverein unterstützt kontinuierlich seine jugendlichen Rennfahrer und fördert sie.

Verkaufsstart im Frühjahr 2023

Der Verkauf erfolgt ausschließlich über Uhren & Schmuck Friedrich und auf den begleitenden Rennveranstaltungen solange der Vorrat reicht. Bereits im Vorjahr gab es erste Bestellungen von Rennsportfans. «Ohne die Uhr überhaupt gesehen zu haben, gab es erste Reservierungen», freut sich Sylvia Friedrich und verweist für alle Details zur Uhr auf die Webseite www.schleizer-rennsportuhr.de.