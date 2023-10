Honda E-Clutch: Kupplungsautomatik für Motorräder

Hondas Doppelkupplungsbetriebe funktioniert einwandfrei, ist aber ein schwerer Klotz. Nun Honda kündigt eine elektronisch gesteuerte Kupplung an, welche dem Fahrer die Kupplungsbedienung abnimmt.

Honda hat mit dem DCT-Getriebe bereits ein System in Serienproduktion, bei dem der Fahrer einen Funktionsmodus anwählen kann, in dem er nur nach Gas geben und wegnehmen muss, einkuppeln, rauf- und runterschalen und auskuppeln beim Anhalten funktioniert automatisiert. Nachteil dieses Doppelkupplungs-Antriebs: 10 kg Zusatzgewicht im Vergleich zu einem konventionellen Schaltgetriebe mit manuell betätigter Kupplung.

Deshalb tüftelt auch Honda an einem einfacheren System, genannt E-Clutch. Quickshifter zum rauf- und runterschalten funktionieren ja längst problemlos. Eine zusätzliche Steuerelektronik übernimmt nun über zwei Stellmotoren das Ein- und Auskuppeln zum Anfahren und Anhalten.

Um das schwere DTC zu ersetzen, müssten auch die Gangwechsel automatisch erfolgen, was bei diesem System nicht der Fall ist, geschaltet wird konventionell mit dem linken Fuss. Ein Kupplungshebel an der linken Lenkerarmatur ist weiter vorhanden. Wird dieser vom Fahrer betätigt, übersteuert er damit die Elektronik. Honda kündigt an, dieses System dereinst in den Fun-Motorrädern der Marke zu verbauen. Damit könnten die 125er Modelle Monkey, Dax und Grom gemeint sein

Im Demonstrationsvideo, das uns Honda gönnt, wird die Funktion jedoch an einem Motorrad gezeigt, das (nein aber auch!) in unanständige Geschwindigkeitsbereiche beschleunigt wird.

UUkFHQx53Fg?si=EMEYcdzHJJ6K-ZlA