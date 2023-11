Triumph TF250-X: Bestes Leistungsgewicht

Aluchassis, KYB-Federbein mit getrennt einstellbarer Druckstufe für langsame nd schnelle Einfederbewegung

Der soweit konventionell konstruierte Motor wird seine Performance in der MX2-WM beweisen müssen

Triumph präsentiert mit der TF250-X ein komplett neu entwickeltes Wettbewerbsmotorrad für den Motocross-Sport, mit dem Triumph auch in ein völlig neues Marktsegment einsteigt.

Die nun vorgestellte Triumph TF250-X ist die Basis für den Einsatz des Monster Energy Triumph Racing Teams 2024 in der MX2-Weltmeisterschaft. Triumph behauptet selbstbewusst, das Motorrad mit dem besten Leistungsgewicht am Start zu haben und verspricht dazu den Interessenten das umfangreichste Ausstattungspaket im ultrakompetitiven Markt der 250er-Motocrossbikes.

Das neue Viertakt-Motorrad wurde in enger Zusammenarbeit mit Top-Rennfahrern wie Ricky Carmichael und Iván Cervantes von Grund auf neu entwickelt. Der Motor und das Aluminium-Chassis sind extrem kompakt und leicht. Abgerundet wird dieses Package mit den besten am Markt verfügbaren Komponenten.

Der Viertakt-Einzylindermotor der TF250-X ist eine Neuentwicklung. Zwei obenliegende Nockenwellen betätigen Titanventile. Der Kolben ist geschmiedet, viele Teile sind zur Reduktion der Reibungsverluste mit einer DLC (diamond like carbon) Beschichtung versehen. Die Masse für Bohrung x Hub betragen 78 x 52,3 mm, die Verdichtung heftige 14,4:1. Beim Getriebe beschränkt sich Triumph auf fünf Gänge.

Das Motormanagement von DellOrto ermöglicht zahlreiche Optionen bei der Abstimmung, die durch die optionale MX Tune Pro App ergänzt werden. Diese ermöglicht es, in Echtzeit die Motormappings zu wechseln. Hinzu kommen für die Live-Diagnose ein Echtzeit-Motorsensor-Dashboard und ein programmierbares Motormanagement-System.

Das Aluminium-Chassis in Zentralrohr-Bauweise mit zwei Unterzügen ist optimiert auf ein optimales Gleichgewicht von Leistung, Gewicht und Flexibilität. Mit 104 kg will Triumph das beste Leistungsgewicht der 250er Motocrossklasse realisiert haben.

Das Vorderrad führt eine 48er KYB-USD-Gabel in gefrästen Gabelbrücken. Am Heck federt ein Federbein, ebenfalls von KYB, mit einstellbarer für Zugstufe und High- und Lowspeed-Druckstufe. Die Federwege betragen 310 und 305 mm. Die Bremsanlage kombiniert Brembo-Bremszangen mit Galfer-Bremsscheiben mit 260 und 220 mm Durchmesser. DirtStar 7000 Series Aluminiumfelgen, gefräste Aluminiumnaben, Pro-Taper ACF-Lenker und ODI Half-Waffle Lock-On Griffe sind weitere Ausstattungs-Komponenten.

Optional bietet Triumph eine Titan-Auspuffanlage von Akrapovič , eine XTrig Startvorrichtung, LED-Drehzahlanzeige, Performance Gripper Sitzbank und Bodywork-Kits an.

Die TF250-X kostet in Deutschland 10.895 Euro, in Österreich 11.195 Euro, in der Schweiz Fr. 10.390.- und kann ab sofort bei den Motocross Händlern von Triumph bestellt werden. Die Motorräder werden ab Frühjahr 2024 ausgeliefert.