Reservierte Sektoren für Ducatisti am Mugello-GP

Tribüne an der Correntaio-Kurve von Mugello: Am Italien-GP die Fankurve der Ducatisti

Ducati nutzt die Rennerfolge, um eine verschworene Fangemeinde aufzubauen – unter anderem mit der Verdoppelung der Plätze in den Fansektoren am Mugello-GP vom 1./2. Juni.

Auf dass sie ihre Idole live anfeuern können, bietet Ducati den Fans der Marke Sitzplätze in zwei Fansektoren an. Wie bisher gibt es einen Fansektor auf der Tribüne an der Correntaio-Kurve, neu kommt ein den Ducatisti reservierter Sektor in der zentralen Bronze-Tribüne hinzu, direkt oberhalb der Boxengasse an der Zielgeraden gegenüber der Box des Ducati-Werksteams

Beide Tribünen erlauben einen guten Ausblick auf die Rennstrecke. Zusätzlich sind Grossleinwände aufgestellt, auf denen die Fans das Rennen weiterverfolgen können, wenn die Fahrer aus ihrem Blickfeld entschwinden.

T-Shirts, Kappen und Fahnen in Rot werden die Ducati-Fantribünen von den restlichen Tribünen abheben. Die Ducati Werksfahrer Francesco Bagnaia und Enea Bastianini werden zusammen mit Jorge Martín und Franco Morbidelli vom Pramac-Team, unterstützt von den Brüdern Álex and Marc Márquez von Gresini Racing und auch von Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio von VR46 Racing alles geben, damit die Stimmung auf den Ducati-Fantribünen hochkochen kann.

Tickets für die Ducati-Tribünen können bereits online gekauft werden. Die Tickets sind wahlweise nur Sonntags oder an beiden Tagen gültig. Eintagestickets sind ab 185 Euro zu haben. Die Option für beide Tage ist mit Preisen ab 220 Euro nur unwesentlich teurer, auf das der echte Race-Fan nicht nur das sonntägliche Hauptrennen miterleben kann, sondern auch das Sprintrennen am Samstag.

Im Ticketpreis inbegriffen ist ein reservierter Parkplatz (für Autos oder Motorräder), Garderobe (sehr praktisch für Motorradschutzkleidung) sowie eine Fan-Kit, bestehend aus T-Shirt, Kappe und einem weiteren Geschenk.

Am 2. Juni findet nicht nur der Grand Prix von Italien statt, dieses Datum ist auch der italienische Nationalfeiertag. Das Ducati-Werksteam kündet für dieses spezielle Datum eine Überraschung an, mit der die italienische Nation gewürdigt werden soll.

Weitere Tribünen für die Fans der Marke wird Ducati organisieren an den Rennwochenenden in Spanien, Frankreich, Deutschland, England, Holland und Japan.