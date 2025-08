INTERMOT 2025: Playground und Influencer am Start

Die INTERMOT 2025 sendet ein starkes Signal in Richtung Zukunft. Mit einem klaren Fokus auf junge Zielgruppen, urbane Mobilitätsformen und eine vernetzte Zweirad-Community.

Für Industrie und Handel eröffnet das zahlreiche Chancen, sich in einem dynamischen Umfeld zu positionieren, das weit über klassische Produktpräsentationen hinausgeht. «Die Kombination aus Community-Nähe, digitaler Reichweite und emotionaler Erlebnisqualität macht die INTERMOT zur zentralen Plattform für Marken, die neue Kundenpotenziale erschließen und ihre Sichtbarkeit in einem sich wandelnden Marktumfeld steigern wollen», sind sich die Ausrichter der Messe sicher. «Formate wie der 125ccm Kickstarter-Bereich, die Creator-Lounge oder der neue Playground schaffen Berührungspunkte zu einer Generation, die Motorradfahren als Lebensgefühl entdeckt und deren Ansprüche an Markenkommunikation und Produktinszenierung stetig wachsen.»

Der neue ‚Playground‘ soll Action, Sichtbarkeit und Content-Power zusammenbringen: In einem eigens inszenierten Außenbereich werden Showruns, Stunts und Creator-Formate zum Anziehungspunkt für die Besucher und zur möglichen Bühne für Marken, die mitten in der Szene stattfinden wollen. «Wer sich hier zeigt, ist Teil der aktuellen Bewegung und profitiert gleichzeitig von hochwertigen Content-Formaten und neuen Partnerschaften im Influencer- und Creator-Marketing», so der Plan.

«Besonders das Creator-Marketing der INTERMOT eröffnet Marken den Zugang zu reichweitenstarken digitalen Meinungsmachern, die auf Social Media gezielt neue Zielgruppen erreichen», erklärte die Initiatoren. «Für Unternehmen entstehen so nachhaltige Content-Kooperationen, mit denen sich die Markenbotschaften authentisch, visuell stark und in völlig neuen Kanälen platzieren lassen. Angesichts eines wirtschaftlich herausfordernden Umfelds ist genau diese junge, aufgeschlossene Zielgruppe ein zentrales Marktpotenzial.»

Zahlreiche Top-Hersteller, darunter BMW Motorrad, Honda, Kawasaki, Royal Enfield, Suzuki, Triumph und Yamaha, haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Auch auf Zubehörseite zeigt sich mit Marken wie unter anderem Nolan, Shark, SW-Motech, Wunderlich oder Wilbers eine starke Branchenpräsenz.

«Für alle Unternehmen, die ihre Marktposition ausbauen, neue Zielgruppen aktivieren oder sich als Innovationsführer inszenieren möchten, bietet die INTERMOT 2025 überzeugende Argumente», werben die Organisatoren, «inhaltlich, kommunikativ und kommerziell, indem sie alles vereint, was Motorradkultur heute ausmacht. Vom technischen Know-how über Lifestyle bis hin zum echten Miteinander.»