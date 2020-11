Martin Smolinski 2021 im Langbahn-GP fix dabei

2021 wird Martin Smolinski dank einer permanenten Wildcard im Langbahn-Grand-Prix mitmischen. Der Weltmeister von 2018 aus Olching erhielt eine feste Zusage vom Motorrad-Weltverband FIM.

Die komplette Saison 2020 hat Martin Smolinski aufgrund einer langwierigen Trainingsverletzung verpasst. Er konnte weder in den WM-Titelkampf eingreifen, noch hatte er eine sportliche Chance, sich für den Langbahn-GP 2021 zu qualifizieren.



«Ich bin höchst erfreut, dass ich die Zusage für die Langbahn-Weltmeisterschaft erhalten habe. Die Langbahn stand trotz der geplanten Teilnahme am Speedway-GP 2020 in unserem Fokus und wir hatten uns auf die Weltmeisterschaften in beiden Bahnsportdisziplinen entsprechend vorbereitet», so Martin Smolinski. «Ich war 2018 schon Weltmeister auf der Langbahn, mein Ziel ist ganz klar, wieder in den Titelkampf eingreifen zu können.»

Wie die Weltmeisterschaft 2021 aussehen wird, ist unklar. Es kann auch niemand sagen, ob wegen der behördlichen Beschränkungen aufgrund der Covid-19-Seuche dann alles wie geplant stattfinden wird.



«Trotz aller Umstände haben es die Verantwortlichen geschafft, im laufenden Jahr eine Weltmeisterschaft auf der Langbahn und im Speedway-Sport durchzuführen», so Smolinski. «Ich bin überzeugt, dass man mit diesen Erfahrungen auch für das kommende Jahr eine Weltmeisterschaft auf die Beine stellen kann. Hoffentlich ergeben sich 2021 auch wieder Rennen auf deutschen Langbahnen mit Publikum, sodass ich vor meinen Fans und Sponsoren fahren kann.»