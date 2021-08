Rzeszów (PL): Wer wird Langbahn-Weltmeister 2021? 27.08.2021 - 17:17 Von Rudi Hagen

© Hagen Max Dilger ist beim GP in Rzeszów einer von drei deutschen Fahrern

In Rzeszów (PL) findet am Samstag der zweite und letzte Langbahn-GP der Saison 2021 statt. Neben Weltmeister Lukas Fienhage sind aus deutscher Sicht auch Martin Smolinski und Max Dilger am Start. Beginn 14 Uhr.