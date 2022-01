Langbahn: Erste WM-Punkte werden in Polen vergeben

Am 18. Juni 2022 ist WM-Start in Polen

Der Kalender der Langbahn-Weltmeisterschaft 2022 ist komplett. Im polnischen Rzeszow, wo in den vergangenen beiden Jahren stets der Weltmeister gekürt wurde, wird in diesem Jahr der Auftakt stattfinden.

Am 18. Juni wird im polnischen Rzeszow der erste von sechs Grand Prix zur Langbahn-Weltmeisterschaft 2022 ausgetragen, am 25. September im niederländischen Roden der Weltmeister gekürt.



Zum ersten Mal machte der Langbahn-GP in der Saison 2013 in Rzeszow Station, als die Vergabe eines Langbahn-WM-Finals auf eine 392 Meter kurze Speedwaybahn für zahlreiche Diskussionen und Kopfschütteln sorgte. Martin Smolinski gewann das erste WM-Finale auf polnischem Boden, nachdem der spätere Weltmeister Joonas Kylmäkorpi im Finale in der letzten Runde in Führung liegend ausgefallen war.

Bis 2020 sollte es dauern, ehe die Langbahn-Weltmeisterschaft nach Rzeszow zurückkehrte. Im ersten Corona-Jahr wurden nur zwei Grand Prix gefahren und Lukas Fienhage konnte sich in Polen den Titel sichern. In der vergangenen Saison gewann zum zweiten Mal Martin Smolinski einen WM-Lauf in Rzeszow, konnte aber nach einem durchwachsenen ersten WM-Finale in Marmande den späteren Weltmeister Romano Hummel aus den Niederlanden in der Gesamtwertung nicht mehr einholen.

Läuft in der Weltmeisterschaft 2022 alles wie geplant, werden drei der sechs Finalrennen in Deutschland ausgetragen.



Kalender Langbahn-WM 2022:

18. Juni – Finale 1 – Rzeszow (PL)

3. Juli – Finale 2 – Mühldorf (D)

21. August – Finale 3 – Scheeßel (D)

3. September – Finale 4 – Morizes (F)

10. September – Finale 5 – Vechta (D)

25. September – Finale 6 – Roden (NL)