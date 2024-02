Scheeßel, Rastede, Hertingen: Ringen um Termine 07.02.2024 - 11:23 Von Rudi Hagen

© Hagen Der GP auf dem Eichenring in Scheeßel wird am 18. August gefahren

Keine Terminkollisionen mehr zwischen den Rennen in Bad Hersfeld, Rastede, Hertingen und Rastede. Die Hersfelder bleiben beim 10. August, einen Tag später Rastede, der GP in Scheeßel am 18. August und Hertingen am 24.8.