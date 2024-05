Langbahn-GP: Einige Konkurrenz für Champion Smolinski

In Herxheim werden am Vatertag (9. Mai) erste WM-Punkte auf der Langbahn vergeben. Titelverteidiger Martin Smolinski muss sich einer Reihe starker Herausforderer stellen.

Im vergangenen Jahr reiste Martin Smolinski als Titelanwärter zum WM-Finale nach Herxheim, sechs Grands Prix später durfte der Bayer in Mühldorf seinen zweiten Weltmeistertitel auf der Langbahn feiern.



Dieses Jahr ist er der Gejagte. Zu Smolinskis größten Konkurrenten zählen Chris Harris und Kenneth Kruse Hansen, die im vergangenen Jahr WM-Silber und -Bronze gewannen. Zudem lieferte auch der Brite Zach Wajtknecht, der 2023 von den Fans in Herxheim zum «Fahrer des Tages» gewählt wurde, eine starke Saison und hat ebenso wie der Niederländer Romano Hummel das Zeug, um eine Medaille zu erobern.

Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen vor allen auf Lukas Fienhage, seines Zeichens Weltmeister 2020, und Michael Härtel. Fienhage stand im vergangenen Jahr in Herxheim auf dem Podium, verletzte sich aber in Scheeßel und konnte weder in Morizes noch in Mühldorf an den Start gehen. Härtels Saison war ebenfalls von einem Sturz geprägt, in den er im Challenge in La Reole verwickelt war. Der Bayer kehrt in die GP-Serie zurück und war 2017 bereits Vizeweltmeister.

Normalerweise müsste man auch Wildcard-Fahrer Erik Riss zum Kreis der Titelanwärter zählen, denn 2014 und 2016 war er bereits Champion. Doch der Schwabe gehört dieses Jahr nicht zu den Stammfahrern und will sich mit einer starken Leistung in Herxheim für die Zukunft empfehlen.

Josef Franc, Vorjahressieger in Herxheim, wird den WM-Auftakt verpassen. Der Tscheche zog sich bei einem Trainingssturz Verletzungen im Nacken zu und wird vom Finnen Henri Albohm ersetzt.

Am Mittwoch geht es in Herxheim um 15 Uhr mit dem Training los, ab 16:30 Uhr sind die WM-Teilnehmer auf der Bahn. Am Donnerstag beginnt der Renntag um 9 Uhr, das Startband zum Hauptrennen hebt sich erstmals um 13:30 Uhr.

Wie schon bei der Eisspeedway-Weltmeisterschaft bietet FIM-Moto.TV Livestreams von allen fünf Langbahn-GP und dem Langbahn der Nationen für insgesamt 34,90 € an. Moderiert werden die Übertragungen vom Engländer Alex Raby.

Line-up WM-Finale 1 Herxheim/D:

#79 Jacob Bukhave (DK)

#97 Henri Albohm (FIN)

#85 Jordan Dubernard (F)

#63 Dave Meijerink (NL)

#14 Andrew Appleton (GB)

#109 Zach Wajtknecht (GB)

#125 Lukas Fienhage (D)

#37 Chris Harris (GB)

#44 Tero Aarnio (FIN)

#15 Erik Riss (D)

#333 Kenneth Kruse Hansen (DK)

#86 Hynek Stichauer (CZ)

#25 Michael Härtel (D)

#84 Martin Smolinski (D)

#666 Romano Hummel (NL)

Reserve 16 Max Dilger (D)

Reserve 17 Daniel Spiller (D)