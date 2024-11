Langbahn-WM: Termine und Teilnehmer stehen fest

Neben den permanenten Wildcards für den Langbahn-GP gab der Motorrad-Weltverband FIM die Termine für die WM-Veranstaltungen 2025 bekannt. Der Kalender schrumpft im Vergleich zu diesem Jahr.

Nur vier Rennen umfasst der Langbahn-GP 2025 und befindet sich damit nach einem zwischenzeitlichen Hoch mit sechs Finalveranstaltungen im Jahr 2022 wieder auf Schrumpfkurs. Während Mühldorf statt des Challenges, der in Morizes stattfindet, den WM-Auftakt austrägt, bleiben Scheeßel, Marmande und Roden als Ausrichter eines WM-Events im Kalender dabei.

In Vechta werden anstelle eines Grand Prix das Finale des Langbahn der Nationen und die U23-WM ausgefahren. Gänzlich fehlt im Kalender 2025 die Motorsportvereinigung Herxheim, die in den letzten beiden Jahren den Auftakt der Weltmeisterschaft ausrichtete und am Vatertag stets die Massen an die Sandbahn im Waldstadion lockt. Die Pfälzer haben sich für ein offenes Rennen am 29. Mai entschieden.

Mit den WM-Terminen wurden auch die permanenten Wildcards für die Weltmeisterschaft 2025 bekanntgegeben. Erwartungsgemäß ging Deutschland bei der Vergabe leer aus, da sich mit Martin Smolinski, Lukas Fienhage, Erik Riss, Daniel Spiller und Stephan Katt bereits fünf Fahrer auf sportlichem Weg qualifiziert haben. Zum Zug kommen der Franzose Mathias Trésarrieu, der Niederländer Mika Meijer und der Finne Tero Aarnio.

Startliste Langbahn-GP 2025:

Martin Smolinski (D)

Lukas Fienhage (D)

Zach Wajtknecht (GB)

Chris Harris (GB)

Andrew Appleton (GB)

Kenneth Kruse Hansen (DK)

Erik Riss (D)

Daniel Spiller (D)

Henry van der Steen (NL)

Dave Meijerink (NL)

Stephan Katt (D)

Mathias Trésarrieu (F)

Mika Meijer (NL)

Tero Aarnio (FIN)



Nachrückerliste:

1. Jordan Dubernard (F)

2. Jake Mulford (GB)

3. Steven Labouyrie (F)

4. Henri Ahlbom (FIN)

5. William Kruit (NL)

Termine 2025:



Langbahn-GP:

6. Juli – Finale 1 – Mühldorf (D)

13. Juli – Finale 2 – Marmande (F)

24. August – Finale 3 – Scheeßel (D)

21. September – Finale 4 – Roden (NL)



Langbahn-WM-Qualifikation:

6. September – Challenge – Morizes (F)



Langbahn der Nationen:

13. September – Finale – Vechta (D)



Langbahn-U23-WM:

12. September – Finale – Vechta (D)