Mühldorf-GP: Smolinski siegt, starkes Spiller-Debüt

Martin Smolinski hat den Auftakt der Langbahn-Weltmeisterschaft 2025 in Mühldorf gewonnen. Der Bayer gab in den Vorläufen nur einen Punkt ab und war im Finale unbedrängt, als Chris Harris ausfiel.

In 2,5 Stunden wurde der Auftakt des Langbahn-GP in Mühldorf zügig durchgezogen und am Ende durften sich mit Martin Smolinski, Zach Wajtknecht und Lukas Fienhage die Top-3 der letztjährigen Weltmeisterschaft feiern lassen. Das Trio fuhr in den Vorläufen die meisten Punkte ein und schaffte den direkten Finaleinzug, wobei sich Smolinski mit seinem Sieg im 13. Lauf auch die erste Startplatzwahl sicherte.

Im Last-Chance-Heat stand nach starker Perfomance auch Langbahn-GP-Debütant Daniel Spiller als einziger Deutscher, der nach zwei dritten Plätzen zu Beginn aufdrehte und im dritten Durchgang gewann. Im Hoffnungslauf startete Spiller am besten und übernahm die Führung. Zunächst schaffte er es die Attacken von Chris Harris, der wie Spiller 14 Punkte in den Vorläufen geholt hatte, abzuwehren. Doch nachdem Harris in der zweiten Runde in der Startkurve innen angegriffen hatte, ging er in der Zielkurve auf die äußere Linie und kam eingangs der dritten Runde an Spiller vorbei. Das Duo hatte sich während des sehenswerten Zweikampfs weit genug von den Verfolgern abgesetzt, sodass beide den Finaleinzug schafften.

Für das Finale wählte Smolinski mit Gelb den zweiten Startplatz von außen und überließ damit Fienhage den äußeren. Während Spiller schlecht vom Fleck kam, katapultierte sich Smolinski an die Spitze und wurde von Harris verfolgt, der sich ausgangs der Startkurve vor Wajtknecht und Fienhage setzen konnte. Harris konnte den führenden Smolinski attackieren, bis sein Bike in der Zielkurve der zweiten Runde den Geist aufgab und der Brite auf den letzten Platz zurückfiel. Smolinski fuhr im ersten von vier WM-Finals anschließend unbedrängt zum Sieg.

Bereits am kommenden Wochenende werden in Marmande nahe Bordeaux am 13. Juli auf der besonderen Dreiecksgrasbahn am Vorabend des französischen Nationalfeiertags die nächsten WM-Punkte vergeben. Mit einem kurzfristigen Comeback von Erik Riss, der sich am Vortag des Rennens in Mühldorf abmeldete, ist nach aktuellem Stand nicht zu rechnen.

Ergebnisse Langbahn-GP Mühldorf/D:

1. Martin Smolinski (D), 21 WM-Punkte/19 Vorlaufpunkte

2. Zach Wajtknecht (GB), 19/17

3. Lukas Fienhage (D), 17/18

4. Daniel Spiller (D), 13/14

5. Chris Harris (GB), 15/14

6. Dave Meijerink (NL), 11/11

7. Mika Meijer (NL), 10/10

8. Mathias Tresarrieu (F), 9/12

9. Kenneth Kruse Hansen (DK), 8/8

10. Andrew Appleton (GB), 7/7

11. Stephan Katt (D), 5/7

12. Tero Aarnio (FIN), 4/5

13. Jordan Dubernard (F), 3/4

14. Jörg Tebbe (D), 2/2

15. Mario Niedermeier (D), 1/1

16. Fabian Wachs (D), 0/0



Last-Chance-Heat: 1. Chris Harris, 2. Daniel Spiller, 3. Dave Meijerink, 4. Mika Meijer, 5. Mathias Tresarrieu



Finale: 1. Martin Smolinski, 2. Zach Wajtknecht, 3. Lukas Fienhage, 4. Daniel Spiller, 5. Chris Harris A



WM-Stand entspricht dem Ergebnis