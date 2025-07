Schock: Erik Riss fährt nicht im Langbahn-GP Mühldorf

Durch das Fehlen in Mühldorf muss Erik Riss seine Titelchancen begraben

Das erste Rennen der Langbahn-Weltmeisterschaft in Mühldorf wird ohne Erik Riss stattfinden. Der Schwabe plagt sich, wie schon 2023, mit einem geschwollenen Sehnerv, der nun zu einer Zwangspause führt.

«Mit tiefem Bedauern muss ich mitteilen, dass ich mich vom Langbahn-GP in Mühldorf abmelden muss und eine Rennpause einlegen werden», so Erik Riss. «Leider sind seit vergangenem Sonntag frühere Gesundheitsprobleme wieder aufgetreten. Ich befinde mich derzeit mit verschiedenen Ärzten im Kontakt, in der Hoffnung, die passende Behandlung zu bekommen, um bald wieder auf die Rennstrecke zurückkehren zu können.»

Riss hat nach einer von gesundheitlichen Problemen beeinträchtigten Saison 2023 im vergangenen Jahr die deutsche Speedway-Meisterschaft gewonnen und sich einen Platz in der diesjährigen Langbahn-WM gesichert. Auf der Langbahn zeigte der zweifache Champion bei seinem bisher einzigen Auftritt in diesem Jahr in Herxheim, dass mit ihm im Kampf um den WM-Titel zu rechnen ist, als er ein starkes Rennen fuhr und lediglich ein verlorener Auspuff den Maximumsieg verhinderte.

«Ich hoffe, jeder kann verstehen, dass dies eine besorgniserregende Zeit für mich und es schwer zu akzeptieren ist, dass ich wieder mit dieser Situation umgehen muss. Ich bin sicher, viele sind enttäuscht, mich nicht in Mühldorf zu sehen, aber ich kann nur betonen, dass niemand so am Boden zerstört ist, wie ich es bin», schloss der Schwabe.

Wer bei der Veranstaltung nicht vor Ort dabei sein kann, dem wird auch dieses Jahr eine Live-Übertragung der britischen Firma Tapes Up Productions im Internet angeboten. Einzelne Veranstaltungen sind zum Preis von 8,90 € erhältlich, der Saisonpass kostet 34,90 €. Dieser beinhaltet neben den vier Grands Prix außerdem das Langbahn der Nationen und den Langbahn-U23-Weltcup.

Startliste Langbahn-GP Mühldorf:

Martin Smolinski (D)

Lukas Fienhage (D)

Zach Wajtknecht (GB)

Chris Harris (GB)

Andrew Appleton (GB)

Kenneth Kruse Hansen (DK)

Erik Riss (D)

Daniel Spiller (D)

Jordan Dubernard (F)

Dave Meijerink (NL)

Stephan Katt (D)

Mathias Trésarrieu (F)

Mika Meijer (NL)

Tero Aarnio (FIN)

Mario Niedermeier (D)

Reserve:

Jörg Tebbe (D)

Fabian Wachs (D)



Nachrückerliste:

1. Jordan Dubernard (F)

2. Jake Mulford (GB)

3. Steven Labouyrie (F)

4. Henri Ahlbom (FIN)

5. William Kruit (NL)

Termine Langbahn-GP 2025:

6. Juli – Finale 1 – Mühldorf (D)

13. Juli – Finale 2 – Marmande (F)

24. August – Finale 3 – Scheeßel (D)

21. September – Finale 4 – Roden (NL)