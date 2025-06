Seitenwagen-EM: Die Champions mussten Umweg nehmen

Obwohl Markus Venus und Beifahrer Markus Eibl Grasbahn-Europameister der Gespanne sind, mussten sie in St. Macaire in die Qualifikation. Warum das so war, erzählte der Bayer SPEEDWEEK.com.

Das Finale der Seitenwagen-Europameisterschaft findet Ende September in Augsburg-Haunstetten statt; die Qualifikation dafür war im südfranzösischen St. Macaire und wurde von Markus Venus mit Beifahrer Markus Eibl gewonnen. «Da wir im letzten Jahr in Pfarrkirchen bei der Deutschen Meisterschaft massiv mit Zündungsproblemen zu kämpfen hatten und nur Vierte wurden, mussten wir durch das Halbfinale in St. Macaire», erklärte Venus, weshalb er als Champion nicht für das EM-Finale gesetzt war.

Denn entscheidend für die gesetzten Fahrer ist nicht wie sonst üblich die Platzierung im Vorjahr. Die Fixplätze für das Gespann-EM-Finale vergeben die nationalen Verbände, im Fall von Venus/Eibl der DMSB.

Dass beim Rennen mit einer defekten Startmaschine, starker Staubentwicklung und Diskussionen um die Lizenz der Dänen Fredriksen/Grandt einiges drunter und drüber ging, kommentierte Venus so: «Es war chaotisch. Die Fahrer haben sich am Start aber sehr diszipliniert verhalten, nach Durchgang 2 haben sie das mit dem Staub auch so in den Griff bekommen, dass es fahrbar war. Für mich war das Ziel, unter die ersten sechs zu fahren. Das ist an so einem Tag immer das Hauptziel, alles Weitere wie der Sieg ist die Zugabe obendrauf.»

Das EM-Finale in Haunstetten ist neben dem DM-Finale im August in Bad Hersfeld das Highlight für die Seriensieger in der Gespannklasse. «Das Ziel ist, verletzungsfrei durch die Saison zu kommen», betonte Venus im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «In Haunstetten sind die zwölf besten Gespanne Europas, an diesem Tag werden die Karten neu gemischt. Es ist eine 500-Meter-Bahn, da kann man im Vorfeld nichts sagen. Wir werden unser Bestes geben, dann schauen wir, was rauskommt. Die Bahn ist gut und schön, aber es ist auch schwer dort zu überholen.»

Ergebnisse Grasbahn-Gespann-EM St. Macaire/F:



Qualifiziert für das EM-Finale: 1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 20 Vorlaufpunkte. 2. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 16. 3. Remi Valladon/Lauryna Faget (F), 12. 4. Imanuel Schramm/Melanie Meier-Zengin (D), 15. 5. Mike Frederiksen/Steven Grandt (DK), 0. 6. Jerome Lespinasse/Bertrand Jonathan (F), 7. – Ausgeschieden: 7. Clement Furet/Jean-Charles Lopez (F), 12. 8. Paul Whitelam/Richard Webb (GB), 8. 9. Romain Furet/Ewen Guilbaud (F), 10. 10. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F), 10.



B-Finale: 1. Lespinasse/Bertrand. 2. Frederiksen/Grandt. 3. Furet/Lopez. 4. Whitelam/Webb. 5. Furet/Guilbaud D. 6. Sarrailh/Gregoire D.



A-Finale: 1. Venus/Eibl. 2. San Millan/Zapf. 3. Valladon/Faget. 4. Schramm/Meier-Zengin. 5. Frederiksen/Grandt D. 6. Lespinasse/Bertrand D.