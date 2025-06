Hechthausen: «Catman» Stephan Katt siegt mit Maximum

Stephan Katt gewann das Sandbahnrennen in Hechthausen mit maximaler Punktzahl. Auf Platz 2 folgte der Brite Charley Powell vor Patrick Kruse aus Dänemark. Manuel Siebert/Lena Siebert siegten bei den Gespannen.

Die Verantwortlichen der Motorradfreunde Niederelbe präsentierten am Sonntag den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern einen perfekten Renntag bei ihrem Sandbahnrennen im Waldstadion in Hechthausen im Landkreis Cuxhaven. Schon gegen 17 Uhr waren die Rennen der A- und B-Solo, A-Seitenwagen, Junioren B, Oldies und Speedkarts bei großer Hitze absolviert.

Dabei gab es nur einen Zwischenfall, der für eine Unterbrechung der Veranstaltung sorgte. Ausgerechnet der Vorsitzende des rührigen Clubs im Tor zum Cuxland, Jens Buchberger, hatte gleich in seinem ersten Heat der B-Lizenz-Solisten einen unverschuldeten Abflug in der berüchtigten Kurve 1. Doch der 53-Jährige schüttelte sich anschließend kräftig und gewann am Ende die Konkurrenz vor Denny Repschleger und Tim Widera.

Die Internationale Solo-Lizenzklasse dominierte Stephan Katt aus Neuwittenbek. Er gewann seine drei Vorläufe ebenso wie das abschließende Finale vor Charley Powell (GB) und Patrick Kruse aus Dänemark. Auf Platz 4 folgte Jörg Tebbe aus Dohren, vor dem Franzosen Jordan Dubernard und Mario Niedermeier aus Langquaid.

Stephan Katt: «Ich bin hierher gefahren um zu gewinnen, aber was dabei heraus kommt, weiß man vorher nie», sagte der Schleswig-Holsteiner später zu SPEEDWEEK.com, «ich habe heute gute Starts gehabt, das hat geholfen. Der Veranstalter hat ganz, ganz gute Vorarbeit geleistet. Ich habe die Bahn hier noch nie so gut gesehen wie heute. Und ich habe Spaß gehabt und bin sehr zufrieden, auch nach Platz 3 bei der tschechischen Meisterschaft in Marienbad am Vortag.»

Den Sieg in der Internationalen Gespannklasse sicherten sich Manuel Siebert und Beifahrerin Lena Siebert durch Platz 1 im Finale vor dem Team Markus Brandhofer/Sandra Mollema. Beide Teams waren vorher punktgleich.

Ergebnisse Grasbahnrennen Hechthausen, Solo:

1. Stephan Katt (D), 20 Punkte

2. Charley Powell (GB), 15

3. Patrick Kruse (DK), 14

4. Jörg Tebbe (D), 12

5. Jordan Dubernard (F), 10

6. Mario Niedermeier (D), 9

7. Henri Ahlbom (FIN), 7

8. Fabian Wachs (D), 7

9. Jeffrey Sijbesma (NL), 5

10. Timo Wachs (D), 4

11. Marcel Sebastian (D), 2

Finale: 1. Katt, 2. Powell, 3. Kruse, 4. Tebbe, 5. Niedermeier, 6. Dubernard

Ergebnisse Grasbahnrennen Hechthausen, Seitenwagen:

1. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 13 Punkte

2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (NL), 11

3. Mike Frederiksen/Steven Grandt (DK), 7

4. Jens Lorei/Jack Düringer (D), 3

5. Nicole Standke/Jeanette Kraschitzer (D), 2

Finale: 1. Meier/Siebert, 2. Frederiksen/Grandt, 3. Brandhofer/Mollema, 4. Lorei/Düringer