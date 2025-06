Grasbahnrennen Zweibrücken: Silberhelm nach Münzwurf

Jacob Bukhave und Dave Meijerink teilten sich beim Grasbahnrennen in Zweibrücken die Trophäen. Während die «Silberne Rose» ausgefahren wurde, lief die Vergabe des ADAC-Silberhelms sportlich unbefriedigend.

Im Vorjahr hatte der MSC Zweibrücken enorme Probleme, ein volles Fahrerfeld in der I-Lizenz-Soloklasse zu präsentieren. Umso erfreulicher war es, dass es dem emsigen Rennleiter Andreas Rauch in diesem Jahr gelang, volle Line-ups zu präsentieren. Das Feld reduzierte sich dann jedoch frühzeitig, da Jörg Tebbe früh abreiste und Romano Hummel im ersten Lauf einen Stein auf den Knöchel bekam und aufgeben musste.

Die verbleibenden Fahrer traten zum Teil zu siebt in den Läufen an und der Niederländer Dave Meijerink und der Däne Jacob Bukhave gaben mit je zwei Siegen den Takt vor. Im dritten und vierten Durchgang trafen beide aufeinander: Während Bukhave das erste Duell sehenswert gewann, drehte Meijerink im vierten und letzten Durchgang den Spieß um. Somit schlossen beide die Vorläufe mit 23 Punkten ab. Da der Tagessieger einen Silberhelm erhielt, wurde dieser sportlich unbefriedigend vor dem Siegerpodest mit einem Münzwurf ermittelt. Das Glück war Meijerink hold, der nach dem Goldhelm in Altrip nun auch den zweiten Helm des ADAC sein Eigen nennen darf.

«Wir hätten uns einen anderen Weg gewünscht, um die Entscheidung zu haben, und hätten den Helm gerne im Sonderlauf mit ausgefahren», kommentierte Bukhave die Entscheidung. «Jetzt haben wir das mit der Münze entschieden und da hatte ich Pech, nachdem ich schon so nah dran war am Silberhelm. Unterm Strich hätten wir beide den Helm verdient.»

Während Meijerink in Sachen Tagessieg das Glück auf seiner Seite hatte, verließ ihn dieses im traditionellen Sonderlauf um die «Silberne Rose der Stadt Zweibrücken». Im ersten Versuch ging der Niederländer bei der Einfahrt in die erste Kurve zu Boden, der Lauf wurde abgebrochen und neu gestartet. Meijerink stand erneut im Mittelpunkt, als er nach der ersten Kurve wild zum Schiedsrichter gestikulierte. «Wie schon beim ersten Versuch fuhr jemand in mich hinein», erzählte der 25-Jährige SPEEDWEEK.com. «Meine rechte Fußraste war daraufhin total verbogen. Auch wenn das im Rennen vorkommen kann, war das nicht ganz fair. Ich wollte noch mit dem Schiedsrichter sprechen, aber das war nicht möglich.»



Während Meijerink endgültig raus war, lieferten sich Bukhave und Andrew Appleton einen packenden Zweikampf, der erst auf dem Zielstrich zugunsten des Dänen entschieden wurde.

In der Gespannklasse gaben Markus Venus und Markus Eibl in ihrem zweiten Lauf überraschenderweise Punkte ab und so lag es in der Luft, dass die Seriensieger das Rennen mal nicht als Erste beenden würden. Das bayrische Duo zeigte aber, dass der Punktverlust ein Ausrutscher war und gewannen inklusive Finale alle weiteren Läufe. Auf dem zweiten Rang schlossen Mitch Godden und Paul Smith die Wertung ab, obwohl sie vor dem Finale noch einen Zähler vor Venus/Eibl lagen. Der dritten Gesamtrang ging an Raphal San Millan und Benedikt Zapf, die punktgleich mit Markus Brandhofer und Sandra Mollema waren, aber wegen der besseren Laufplatzierungen letzten Endes auf dem Podest standen.

Ergebnisse Grasbahnrennen Zweibrücken/D:



Internationale Solisten:

1. Dave Meijerink (NL), 23 Punkte*

2. Jacob Bukhave (DK), 23

3. Andrew Appleton (GB), 20

4. Paul Cooper (GB), 18

5. Stephan Katt (D), 17

6. Charley Powell (GB), 16

7. Sam Ensing (NL), 11

8. Daniel Spiller (D), 10

9. Mickie Simpson (GB), 9

10. Mathias Tresarrieu (F), 9

11. Henri Ahlbom (FIN), 7

12. Mario Niedermeier (D), 2

13. Romano Hummel (NL), 0

14. Jörg Tebbe (D), N

*nach Münzwurf/Losentscheid



Sonderlauf um die «Silberne Rose»: 1. Jacob Bukhave, 2. Andrew Appleton, 3. Charley Powell, 4. Stephan Katt, 5. Paul Cooper, 6. Sam Ensing, 7. Dave Meijerink D



Internationale Seitenwagen:

1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 18

2. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 17

3. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 11

4. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D), 11

5. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 9

6. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 7

7. Moritz Straub/Patrik Löffler (D), 1

8. Imanuel Schramm/Melanie Meier-Zengin (D), 1



B-Solo:

1. Dennis Helfer, 20 Punkte

2. Niek Meijerink (NL), 20

3. Sebastian Adorjan, 18

4. Magnus Czekely, 17

5. Morris San Millan, 15

6. Maximilian Gammel, 11

7. Jeremias Ramus, 11

8. Marvyn Katt, 8

9. Henrik Todt, 7

10. Alina Zimmermann, 6

11. Philipp Becker, 3



B-Seitenwagen:

1. David Kolb/Pascal Hillmann, 15 Punkte

2. Ingo Duttine/Kathrin Schmidt, 10

3. Jens Lorei/Jack Düringer, 8