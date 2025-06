Jens Buchberger: Erst Crash in die Bande, dann Sieger

Jens Buchberger, Vorsitzender der MF Niederelbe, gewann das Sandbahnrennen in Hechthausen, obwohl er gleich in seinem ersten Heat spektakulär stürzte. Seit 25 Jahren fährt Buchberger sehr erfolgreich mit einer B-Lizenz.

Die Motorradfreunde (MF) Niederelbe haben am Sonntag das 29. ADAC/DMSB Sandbahnrennen im Waldstadion Hechthausen erfolgreich über die Bühne gebracht. Vor allem die nicht immer einfachen Bahnverhältnisse mit dem entweder schweren oder staubigen Boden, haben die Verantwortlichen nach Ansicht der Aktiven diesmal prima in den Griff bekommen.

Kein einziger Sturz war im Laufe des Renn-Nachmittags zu verzeichnen. Oder doch? Ja, ausgerechnet der Clubchef, Jens Buchberger, legte gleich in seinem ersten Heat in der B-Solo einen nicht geplanten Überschlag hin.

«Der heutige Renntag war anstrengend und schmerzhaft zugleich», so der ‚Mister B-Lizenz’ genannte 53-Jährige aus dem benachbarten Hemmoor im Landkreis Cuxhaven. «Ich führte rein in die erste Kurve, da hörte ich jemanden hinter mir von innen kommen. Er [der Niederländer Jurgen Kramer, die Red.] war dann etwas vor mir und ich wurde dabei ein wenig nach außen ins lose Material gedrückt und bin in die Bande rein. Das ist eben die Ecke dort.»

Es sah anfangs brenzlich aus, da zudem ohne Airfences gefahren wurde. Aber nach einer Untersuchung im medizinischen Center konnte Buchberger an dem später durchgeführten Wiederholungslauf teilnehmen und ihn prompt gewinnen.

In puncto Airfences hat der Niedersachse schon im Vorjahr seine Meinung geäußert, als er beim Rennen in Osnabrück mit dem Fuß in der luftgefüllten Bahnbegrenzung hängen geblieben war und sich dabei an der Schulter verletzt hatte. Er sagte damals: «Wären dort keine Airfences gewesen, wäre ich möglicherweise nur an der Planke entlang geschliddert und es wäre besser ausgegangen. Aber generell will ich nichts gegen die Airfences sagen. Beim Sturz von Stephan Katt beim GP in Scheeßel beispielsweise waren sie schon sehr, sehr hilfreich.»

Auf jeden Fall war am Sonntag seine Jubiläumsrunde angesagt, 25 Jahre B-Lizenz. Wer schafft das schon oder besser anders gesagt, wer will das schon?

Jens Buchberger hat immer Familie und Beruf an die erste Stelle gesetzt, darum ist er nie in die Internationale Lizenzklasse gewechselt. Er hat immer noch Spaß am Sport und vor allem, er bringt auch noch die nötige Leistung. «Nächstes Jahr will ich weitermachen», sagte er treffend zu SPEEDWEEK.com, nachdem er sich den Gesamtsieg auf seiner Heimbahn geholt hatte.

Ergebnisse B-Solo Hechthausen:

1. Jens Buchberger, 18 Punkte

2. Denny Repschläger, 15

3. Tim Widera, 14

4. Nik Meijerink (NL), 14

5. Kevin Lück, 11

6. Hendrik Todt, 7

7. Arne Andersen (DK), 6

8. Thomas Kreitz, 6

9. Lando Michaelis, 6

10. Jörg Schneider, 3

11. Benjamin Dohmes, 3

12. Andreas Kielkämper, 1

13. Jurgen Kramer, 0