MotoE-Weltcup 2020 beginnt in Jerez am 19. Juli

Zeitgleich mit der MotoGP-Klasse starten auch die MotoE-Fahrer (inklusive Dominique Aegerter und Lukas Tulovic) in ihre Weltcup-Saison 2020 – mit einem Doppel-Event in Jerez.

Nach dem Jerez-Test im März drehte sich auch in der MotoE kein Rad mehr. Nun steht fest, dass der Weltcup 2020 auf den Strecken von Jerez, Misano und Le Mans ausgetragen wird. Im aktualisierten Kalender sind insgesamt sieben Rennen vorgesehen, angefangen mit dem Auftakt am 19. Juli in Andalusien.



Nach zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Jerez müssen sich die MotoE-Fahrer dann bis zum 13. September gedulden, ehe in Misano das erste von drei Rennen ansteht. Das Saisonfinale erleben Aegerter, Tulovic und Co. dann am 10. und 11. Oktober in Le Mans.

Der aktualisierte MotoE-Kalender 2020

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

19. September: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini)

20. September: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini)

10. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

Das MotoE-Feld 2020

(Teams mit zwei Fahrern)

Octo Pramac MotoE: Josh Hook, Alex De Angelis

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado, Xavier Cardelús

Trentino Gresini: Matteo Ferrari, Alessandro Zaccone

LCR E-Team: Niccolò Canepa, Xavier Simeon

Tech3 E-Racing: Lukas Tulovic, Tommaso Marcon

Aspar Team: Maria Herrera, Alejandro Medina



(Teams mit einem Fahrer)

Intact GP: Dominique Aegerter

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

Ajo Motorsport MotoE: Niki Tuuli

Join Contract Pons 40: Jordi Torres

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casedei

One Energy Racing: Bradley Smith